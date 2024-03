Unicaja - Strasbourg (91-62): Dulces trámites

El Unicaja sigue tachando hojas y cumpliendo trámites en la Basketball Champions League. Hay que darle crédito al equipo de Ibon Navarro por salir mentalizado y con agresividad para los partidos y solventarlos con autoridad, sin dar concesiones. Su superioridad es palpable, al menos hasta esta instancia de la competición. Los play off deben elevar ya el nivel de dificultad, aunque, no hay que engañarse, el Unicaja debe estar en la Final Four. Y ahí, por el formato y por el nivel, ya pelear por el título. Pero esta temporada, sucedió también la anterior, se pasea, sin ánimo de ser despectivos. Es el Panathinaikos, el Efes o el Madrid de la BCL. Y como tal ejerce. Tumbó sin apenas complicaciones a un Strasbourg (91-62) que juega peor de lo que sus nombres dicen. Llegaba teóricamente mejor que en el partido de ida, mejorado en la liga francesa y con Lacombe, un base calibre selección gala, recuperado. Pero apenas hizo cosquillas a un equipo que es inaccesible, en condiciones normales, para el 85-90% de los contrarios de esta competición. El previsible cruce de caminos con la Eurocup en un par de temporadas se antoja muy necesario por mantener el hambre y la competitividad de la plantilla, que necesitará estímulos si continúa como núcleo. No ayuda un arbitraje calamitoso, una vez más. El nivel de los colegiados en la competición es horrendo. Jugadores y entrenadores esbozan a veces una sonrisa.

En el aspecto positivo, la BCL es una probeta también en la que jugadores que necesitan confianza la cojan. Por ejemplo, un Jonathan Barreiro que va recuperando el ritmo tras su lesión. Jugó un partido sobresaliente, marcando diferencias desde el inicio, con siete puntos casi consecutivos en el Carranque. Descansó Perry y Carter ha tenido dos partidos para jugar como base y estar más en contacto con la bola. Sigue recordando que no es un parche y que puede competir muy bien a este nivel en esa posición, hay de facto tres jugadores que pueden desenvolverse ahí. Tras un 15-7 de salida el Strasbourg igualó algo el duelo, pero el Unicaja ya mandaba al descanso por 19 puntos (47-28) y el partido ya estaba visto para sentencia.

La segunda parte fue a beneficio de inventario, la incógnita fue hasta dónde llegaría la ventaja cajista al final del partido. Algunas jugadas espectaculares, algún tapón, mate, contraataque... Alguna dosis de espectáculo siempre en el contexto de un respeto al rival y a sí mismo, al escudo y a la camiseta. A pie de pista veían el encuentro Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Flo Pietrus y Walter Herrmann, un tercio del mejor Unicaja de la historia. Este equipo entronca con aquella legendaria formación, en dos meses habrá retos más grandes por delante. De momento, el pase a cuartos es virtual, queda sellarlo como primero de grupo.

