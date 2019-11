Juan Manuel Rodríguez Marín (Málaga, 1963) no dejó de pensar en baloncesto después de que el Unicaja prescindiera de sus servicios en el verano de 2010, tras más de 15 años al frente de la dirección deportiva en la época de más gloria de la entidad. Compatibilizó su cargo en la dirección de deportes de la Diputación con la labor de consultor en Europa de los Cleveland Cavaliers. Y le llegó en 2018 un reto que le sedujo, ponerse al frente del Betis, recién descendido a la LEB. Tras un año de registros históricos para ascender, la pelea por mantenerse es la ACB es el siguiente paso. Este domingo (12:30 horas) aparece el equipo verdiblanco por el Carpena en la recuperación de un derbi necesario para el baloncesto andaluz.

–¿Qué tal le va por Sevilla?

-Muy contento después de un año impresionante a todos los niveles en la LEB, con dos títulos y disfrutando mucho, que era una de las cosas que me propuse cuando acepté la oferta del Betis. Disfruté la experiencia. Ahora llegó un reto nuevo, superexigente, con una ACB que es la más dura de los últimos años, con equipos con más presupuesto y recursos y mucha competitividad. Eso te hace trabajar duro para estar preparado e intentar conseguir el objetivo, que es asentarnos en la ACB poco a poco. Disfruto con lo que hago.

-¿Cómo ha sido la transición de un equipo de récord en LEB a otro que pelea por salvarse?

-La idea era intentar clonar en la medida de lo posible las claves del éxito. Vestuario unido, comprometido, buenas personas y profesionales, que quieran trabajar fuerte. Eso te da un plus para competir. Eso lo tenemos a otro nivel, con salarios diferentes, con otros egos... Lo vamos consiguiendo. Hay un grupo unido, trabaja duro cada semana. Competimos en todos los partidos salvo en Valencia, aunque estuvimos ahí a 10 puntos avanzado el partido. Nos dolió mucho la derrota ante el Zaragoza, tuvimos contra las cuerdas al equipo que va segundo, íbamos +16 y el partido bien encarrilado, hubo un parón... En fin, no debes creerte nada, debes seguir siendo humilde y competir en cada cancha.

"Es difícil llegar a la altura de un Unicaja, pero con humildad y ambición no lo veo imposible en el futuro "

-Tuvo que cambiar a muchos jugadores pese al éxito.

-Mantenemos a cuatro del año pasado, que están a un nivel sensacional en esta vuelta a la ACB: Obi, Malmanis, Almazán y Borg. Teníamos que conformar un equipo con más capacidad atlética, talento, mayor perfil defensivo en la línea exterior e interior... Dentro del modesto presupuesto que teníamos lo hemos procurado.

-No dudó en mantener la apuesta por Curro Segura.

-Totalmente, aparte de hacer una temporada impresionante con una gestión de grupo espectacular, hicimos un baloncesto de mucha anotación y gran defensa, no había dudas sobre él. A nivel de entrenador, había demostrado años atrás que si se le presentaba una oportunidad la cogería y no la desaprovecharía. Es mucho mejor entrenador ahora que hace unos años. Tiene el respeto total del club.

-Pertenecer a un club de la dimensión del Betis, ¿ayuda o presiona?

-El fútbol es impresionante, te lo contaba gente que vive en Sevilla o que es de aquí que conocía, pero realmente descubres la dimensión aquí. Lo vivíamos de verlo por la tele, pero cuando lo constatas in situ... Hay 50.000 abonados, el Betis es una religión. Intentamos que esta gran apuesta que hizo el Betis por salvar una tradición de 30 años de baloncesto sea útil. Que la marca Betis se conozca un poquito por el baloncesto. En Azuqueca de Henares fuimos a un amistoso de pretemporada y había allí 40 personas de una peña animando. La trascendencia va más allá de lo deportivo. En el nivel y peso social del Betis, procuramos que tenga un hueco el baloncesto.

"Fuimos a un amistoso a Azuqueca y había 40 béticos de una peña animando; es una religión"

-Le leímos hace poco que de apoyo de instituciones, condiciones de trabajo y demás no había color con Málaga.

-Uno viene de Málaga, tiene muchos años de experiencia en el baloncesto en una ciudad que se vuelca. Noto que falta para el baloncesto y deportes de sala en general un mejor apoyo con las instalaciones, de instituciones y patrocinio. Es el siguiente salto que necesita el club. Una ciudad de la dimensión de Sevilla necesita un pabellón acorde al siglo XXI. Compatibilizar dos deportes de sala, por ejemplo, si el Betis Futsal asciende a la máxima categoría sería imposible en San Pablo. La instalación no tiene versatilidad. Esa crítica es, por supuesto, constructiva. Entiendo perfectamente, he trabajado ahí, que las instituciones tienen prioridades, que hay necesidades sociales... Soy consciente. Pero creo que el deporte es una apuesta segura de éxito a futuro. En instalaciones y patrocinio creo que una ciudad como Sevilla se merece algo más.

-¿Cómo cambia la percepción del Unicaja salido de Málaga?

-En el sentido de lo que es el baloncesto, en Málaga hay una tradición de competir muchos años al máximo nivel. Se ganó Copa y Liga, se jugó en Euroliga muchos años, ganó la Eurocup... Es otro nivel. Para una ciudad como Sevilla y un club como el Betis, el Unicaja debe ser un buen espejo para intentar llegar en un futuro a estar a su altura. Es difícil, pero no lo veo imposible. Con humildad y ambición lo puedes conseguir, se puede llegar lejos.

-Pasaron ocho años desde que dejó el Unicaja hasta que volvió al Betis. ¿Cambió mucho el mercado? Agentes, sueldos, influencias...

-En algunas cosas, sí. En líneas generales, no demasiado. El jugador cupo sigue siendo muy codiciado y no hay tanta apuesta por jugadores americanos. Me sorprende que hay equipos que se dejan una ficha de americano sin ocupar para contingencias. Hay un mejor seguimiento de scouting por parte de los clubes, eso sí. Hemos coincidido varios clubes detrás de un jugador cuando entendías que venía de una liga muy, muy menor y pensabas que nadie se fijaría en él. Y sí, había otros clubes que lo querían. Hace 5-6 años no subía nadie por el canon, que fue eliminado. Los equipos de ACB vivían muy cómodos porque sabían que no iban a bajar. No cambiaban de entrenador, no fichaban, no gastaban más de lo necesario. Ahora todos se ponen las pilas. Hablaba con agentes estos días y hay 4-5 equipos mirando jugadores, hay equipos que ya han fichado. La gente está con las orejas tiesas. La ACB es supercompetitiva y superexigente, los equipos de Liga LEB que tienen potencial para subir asumirían el ascenso, hay proyectos interesantes y serían un soplo de aire fresco para la competición.

"Ampliaría la edad junior uno o dos años más; salvo excepciones contadas, con 18 años no estás listo para ACB"

-¿Trabajar siete años con una franquicia de la NBA le cambió la perspectiva? ¿Le recicló?

-Sí, porque me permitió estar en contacto con el baloncesto, a nivel de seguimiento de jugadores, que es lo más importante en la dirección deportiva. Tener esas relaciones con esa franquicia te permite conocer informaciones de jugadores valiosas, en la manera tan profesional que tiene un equipo NBA como Cleveland de trabajar. Todo eso lo intentas trasladar, a otro nivel por supuesto, para tener un método atractivo y útil. Me ha servido para ser mejor director deportivo.

-En la confección del equipo son claves los cupos. Tiró de veteranos, ¿le costó trabajo encontrarlos?

-Buscábamos un determinado perfil, fue complicado. Pero estamos contentos porque lo que buscábamos en los cupos es que fueran referentes en el vestuario y en el día a día. Hay cinco jugadores que quizá no tengan un rol de titulares pero son importantísimos en el día a día. Oliver, Almazán, Niang, Nacho, que tuvo una lesión, y Malmanis están teniendo minutos y se lo ponen difícil al entrenador, pisan fuerte. Queríamos que guiaran y marcaran una línea y lo están haciendo.

"Conocer la manera de trabajar de una franquicia de NBA me ayudó a ser mejor director deportivo"

-¿Es un problema del baloncesto español?

-No hay una apuesta decidida por la Federación, ganamos en categorías inferiores tanto a nivel masculino como femenino porque el carácter y el nivel competitivo del jugador español es superior. Debería haber una apuesta más decidida por crear normativas que favorecieran a los jugadores nacionales en la formación. La edad junior la ampliaría uno o dos años más. Quitando las excepciones que salen y que todos sabemos, un jugador no está preparado con 18 años ni física, ni técnica ni tácticamente para rendir ya en la ACB, es la realidad. De LEB a ACB el cambio es brutal de fuerza, de técnica, mental... Tomaría medidas de ampliar las edades. O en las categorías de LEB Plata o EBA premiar a equipos que jueguen con españoles, de descuentos en licencias o inscripción. Se daría más salida, se podría seguir la formación. Es un debate pendiente porque la travesía del desierto que nos espera en selecciones absolutas o de jugadores de nivel alto puede ser complicada.

-¿Hay cantera en Sevilla para producir esos jugadores?

-Dentro de las limitaciones, aquí se trabaja muy bien, lo sabía antes de venir. Hay proyectos muy interesantes. Intentamos incorporar chicos de otros países, estamos haciendo buen trabajo en nuestras posibilidades. Los equipos junior, cadete e infantil seguro que van a competir a gran nivel en el Campeonato de España. Para un equipo modesto como el Betis, el trabajo de cantera es bueno. Ojalá se pudieran repetir aquellos años con los Satoransky, Porzingis...

-Tiene a su hijo Javi jugando en el junior del Unicaja, estuvo ahí desde infantiles. ¿También le cambió algo la percepción sobre el baloncesto base en este tiempo?

-Por supuesto. Uno, por tener el puesto que tiene y ser el padre de un jugador, ha sido muy respetuoso siempre. Pero sí tengo una idea clara de cómo debe ser el trabajo de formación, en función de las edades y las necesidades que tienen. Todos los jugadores que están en una cantera tienen la ilusión de llegar e invierten muchas horas. Algún chico de cantera está 10-12 años en un club, es el tiempo de tres carreras universitarias. Hay que ayudarle al máximo sin olvidar su otra formación. Requiere un trabajo importante físico pero entendiendo la realidad. Tienen unos horarios en Bachillerato de estudios muy complicados, con mucha exigencia. Su vida es estudiar, dormir y jugar, hay que entender mejor qué pasa por sus cabezas. Sí, las ideas las tengo más claras de cómo debería ser esta etapa.

-En Málaga le recordamos alguna apuesta por jugador de la NCAA tipo Darren Phillip. Ahora con Izundu pasó algo similar. ¿Es un riesgo que hay que tomar?

-Depende del presupuesto de cada equipo. Obi también vino de Temple directamente el año pasado. Hicimos la apuesta y salió bien, tiene potencial para más de lo que muestra ahora. Lo hemos hecho ahora con Izundu, el mercado de hombres grandes está complicado y a veces hay que arriesgar. Pero lo hacemos después de un gran seguimiento de NCAA o G-League. No dudamos. Debes ser consciente de que lo tienes que complementar con jugadores más expertos en las posiciones interiores y más veteranos en otros puestos. Izundu, por problemas de visado, llegó al mes de la pretemporada. Justo ahora hace seis semanas que aterrizó y es cuando podemos ver al jugador que queríamos. Por eso le fichamos. No tenemos miedo en hacer apuestas porque se hace un seguimiento exhaustivo previo de esos jugadores. Mira los casos de Ferrari en Manresa o Magee en Obradoiro. Son jugadores que no tienen experiencia fuera de EEUU, pero con un poco de confianza pueden rendir.

-Tiene un secretario técnico, Asier Alonso. ¿Cómo trabajan?

-Tenemos una metodología que instauramos desde que llegamos. Una de las grandes apuestas del Betis es contar con una dirección deportiva con dos personas dedicadas al seguimiento de jugadores. Es bastante extendido, multiplicado por mucho, en el fútbol y puede ser importante en el baloncesto. Es una apuesta segura. Hay un plan de seguimiento de diferentes ligas. Durante la semana nos vemos todos los partidos de dos ligas distintas cada uno para intercambiar opiniones y hacer informes, tener una base de datos e ir filtrando y filtrando para quedarnos con una lista de jugadores para hacer ofertas cuando acabe la temporada. Es lo que me gusta y yo lo disfruto muchísimo. Aprendo mucho de Asier, es un chico joven de Vitoria que tiene conocimientos y una dedicación espectacular, de 24 horas pensando en baloncesto.

"El Unicaja ha buscado perfiles más físicos y atléticos; si consigue regularidad será un rival durísimo"

-Parece una apuesta interesante Sipahi, al que recordamos con minutos en el Fenerbahce con Obradovic. ¿Cómo le convenció para venir?

-Fue una oportunidad que llegó ya bien avanzado el mercado, lo conocía de verle jugando con Turquía, de ser MVP en un Europeo sub 18 que vi en directo en Letonia. Tiene 24 años, pero lleva seis años jugando como profesional en Turquía. Gracias a una persona cercana que él tiene y que conocíamos, hablando varias veces con él, pudimos convencerle. Le dije que pensaba que tenía que salir de Turquía, que era un jugador de otro nivel y que le iba la ACB mejor para sus cualidades. Tiene una ética de trabajo impresionante, va mejorando su tiro, que es uno de los defectos de su juego, viniendo antes y yéndose después, hace muchos entrenamientos individuales aparte de los del equipo. Se ha involucrado en su adaptación hablando español casi desde el primer día. Estamos tranquilos por la apuesta. Albert Oliver le puede enseñar muchísimo también. Puedo equivocarme, pero en dos-tres años volverá a jugar en Euroliga.

-¿Qué le parece el equipo del Unicaja?

-Un equipo que ha realizado muchos cambios, ha habido un cambio a buscar más perfiles físicos, atléticos y mejorar el nivel defensivo. Lo comprobamos en la Copa de Andalucía. Es normal esa cierta irregularidad, algún altibajo, empezó mal, después seis victorias, algunas en pistas complicadas, dos derrotas, contra el Trento ganó con solvencia... Ha habido lesiones de hombres importantes como Alberto y necesita ajustarse. Para competir contra ellos tienes que igualar su nivel físico, dar el 200% de esfuerzo y pedir que no estén acertados. Ahí puedes tener opciones de ganar. Son avales para competir por lo que el Unicaja quiere competir, que es estar arriba en la ACB y volver a la Euroliga. Se puede echar en falta jugadores de más talento en el exterior, pero igual los había años atrás que jugaban un partido bien y cuatro mal. Estos jugadores de otro perfil son más regulares. Si consigue esa regularidad, será un rival durísimo.

-Hay dos tercios de la ACB que compite en Europa. ¿Es el siguiente reto del Betis?

-En el mercado lo notas. Todos los jugadores quieren jugar en Europa. Cuanto más jueguen, mejor, tienen más exposición. Eso es un dato que es así. Cada club tendrá que analizarlo. Si merece la pena, si económicamente puede, qué competición elegir, si Eurocup, Champions... Es un salto cualitativo en los clubes, te da más visualización a nivel internacional, te abre posibilidades en el mercado y supone un crecimiento del club. Nos hemos propuesto a medio plazo estabilizarnos en ACB y llegar a ese punto.

"La vida de los jóvenes es estudiar, jugar y dormir; hay que entender mejor qué pasa por sus cabezas"

-Tiene el mismo cargo que su hermano, Nacho, en el Barcelona. No hay conflicto de intereses por jugadores, pueden hablar tranquilamente.

-Ya hemos visto el gran equipo que ha hecho el Barça, cómo ha empezado ambas competiciones. El Barcelona ha vuelto tras unos años de gran dominio muy merecido por parte del Madrid. Desde hace tres años le han arañado títulos y le compiten de tú a tú. Es una buena noticia para el baloncesto español. Estamos en niveles distintos, sí, los que lo conocemos sabemos la dedicación y capacidad de trabajo que tiene, que los resultados acompañen nos alegra mucho.

-¿Con quién irá la familia en un Barça-Betis?

-Suele pasar que se va con el débil (risas), aunque las posibilidades sean muy pocas. De momento, el fin de semana del 10 de noviembre, que jugamos en San Pablo contra el Barcelona, será como algo emotivo para nosotros. Van a venir la familia de mi hermano, la mía, mi madre... Será un fin de semana especial.