El Unicaja reina en el caos arbitral

El Unicaja-Gran Canaria no pasará a la historia por el nivel de juego de ambos conjuntos. Al descanso el marcador indicaba 28-36 y a la finalización del choque, por suerte para los cajistas, 70-63. Quizás no pase a la historia la actuación de los tres árbitros encargados de dirigir el encuentro de ayer, pero sí que dio que hablar y no por su excelsa labor.

Siendo honestos, a los cuatro minutos de comenzar el duelo ya se les había escapado de las manos a los tres de gris. Una falta antideportiva señalada a Augusto Lima, cuando intentaba levantarse del suelo, daba inicio a un carrusel de silbatos que hizo que el partido durase dos horas de reloj entre parones por faltas y revisiones del ‘instant replay’. Martín Bertran, ex arbitro ACB y ahora colegiado jefe, vio desde la zona de prensa del Carpena como la actuación de los árbitros se volvía el protagonista del encuentro.

En la primera mitad, la espiral de decisiones rigurosas y el mal momento de juego casi dejó en la lona a los malagueños. En la segunda mitad, subiendo el nivel físico e igualando el propuesto por Gran Canaria y permitido por los colegiados, los cajistas acabaron reinando en el caos arbitral. Técnicas por ‘flopping’, por protestas desde el banquillo y en pista terminaron de embarrar el encuentro. Kravish y Lima, expulsados, el primero por faltas y el segundo descalificado. En el lado de los canarios, Albicy se marchaba encarándose a la grada tras técnica. Algunos ejemplos de una situación sin solución de continuidad.