Unicaja: sólo un positivo y habrá partido contra el Buducnost

El Unicaja ha confirmado que sólo hay un positivo por Covid-19 en su plantilla después de que el equipo completo volviese a pasar las pruebas durante la jornada del martes 13 de octubre. Ese mismo día por la mañana, el club anunciaba que tenía un caso de Covid-19 en el equipo y que se había detectado en los análisis hechos con anterioridad al partido de Eurocup contra el Buducnost que se celebrará el miércoles 14 en el Martín Carpena.

Aunque el club no ha dicho quien es el afectado por el positivo, la propia página de la Eurocup confirmaba de que se trata de un jugador que no podrá estar de nuevo a las órdenes de Luis Casimiro hasta que no pasen como mínimo diez días y aporte dos pruebas negativas. Por suerte, el contagio no se ha producido en el seno del vestuario malagueño y el envite de la tercera jornada de Eurocup no corre peligro.