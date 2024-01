Valencia Basket - Unicaja: Cimientos para la Copa (18:30)

Al Unicaja le quedan cinco compromisos antes de la Copa (3 de ACB y 2 de BCL), una quincena con partido cada tres días y un sprint que será arduo antes de vérselas con el Lenovo Tenerife el próximo 16 de febrero. Un paralelismo a lo que se puede encontrar el Unicaja en esa semana es lo que espera en La Fonteta esta tarde ante el Valencia Basket (18:30 horas), examen grande para fortalecer los cimientos y que proporcionará cosas positivas para el futuro más cercano. La Fonteta es otro paraíso para el Unicaja y su historia, lugar de la Eurocup, como lo es Badalona. Dos pistas que se encadenan en ACB. El Olímpic sirvió para hacer tabla rasa, después de catorce alegrías seguidas, y ahora el pabellón taronja mide el estado actual del conjunto malagueño, que no viaja a Valencia en las condiciones más óptimas, pero que demuestra una fiabilidad altísima da igual el contexto. Se ganó en el Buesa y WiZink, dos maravillas en plazas Euroliga, partes del proceso y que pulen ese poso en entornos donde la atmósfera lleva a empequeñecer. Pero el Unicaja se engrandece y sabe oler sangre. Ahora La Fonteta, en semanas donde piernas van reduciendo su peso.

El equipo tuvo sus lagunas ante el Tofas, pero hubo instantes de buen nivel, partido con un extra de esfuerzo aunque con unas cargas controladas. Se acabó hace unos días esa fase de carga, que tardará un poco en desaparecer sus efectos, pero es necesario para que el físico responda en estos meses. Ya insistió Ibon Navarro que costaría alguna derrota. Llegó en Badalona, donde se extrajeron moralejas, el encontrar una sensación de derrota, desconocida en los últimos tres meses, para volver al estado de alerta y subir ese hambre. Pero el equipo compite siempre. La incógnita es saber si regresará Alberto Díaz, después de ser baja en el Olímpic y BCL, dolencia en el glúteo que es incómoda al hacer esfuerzos. Se le ha mimado y su progresión ha sido buena, pero hay mucho que perder si se le fuerza. El capitán viajará y se tomará una decisión a última hora. La novedad de la semana es Guille del Pino, que ejercerá el papel hasta ahora de Mario Saint-Supéry, ya en Burgos, descendencia en otro elegido de la cantera como el cordobés, debut oficial que es un primer paso. Se mira la muñeca izquierda de Barreiro, que va avanzando, pero irá justo para llegar en condiciones a la Copa.

Intimida este Valencia Basket, temporada que ha fluctuado en resultados, por momentos con Mumbrú en el disparadero, pero que parece haber alcanzado la velocidad. Novenos en Euroliga (12-11), que tiene su mérito por compaginarlo con un cuarto puesto en ACB (12-7), a dos triunfos del Unicaja. Cinco victorias seguidas, la última en Vitoria en Euroliga, que confirma una buena línea; llegaron Kevin Pangos y Justin Anderson para apuntalar una plantilla de 15 jugadores de primer nivel. De amplio recorrido Euroliga como los Brandon Davies o Semi Ojeleye, complementado con gran poderío físico (ya lo mostró en el Carpena) y talento en todas las posiciones. Lo que te exige la élite. No llegó a tiempo para ser cabeza de serie en la Copa, pero se vio con agrado el Gran Canaria para cuartos de final. Crecimiento de la entidad que no se interrumpe, pero Valencia está metido en un proceso para volver a pelear por títulos, caros con el mapa actual y que engrandece la trayectoria del Unicaja en los últimos 18 meses. La ACB del 16/17 o la Eurocup del 18 ya quedan lejos. Ya computan 100 enfrentamientos entre Valencia y Unicaja, con un balance de 55-45 en victorias; rivalidad icónica, interrumpida las últimas temporadas por la diferencia de clases, pero que volverá. Especial para Will Thomas, en Valencia dio temporadas extraordinarias (2016-19) después de marcharse de Los Guindos; también para Ibon Navarro, aprendizaje con Paco Olmos y Velimir Perasovic como ayudante en Valencia. Qué partido se avecina y qué enseñanzas más ricas.