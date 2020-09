Viny Okouo: "En el Unicaja no tuve un rol importante"

El canterano del Unicaja Viny Okouo regresa a la Liga Endesa en el GBC, que este sábado debuta en la competición ante el Real Madrid tras un verano en el que se desconocía con seguridad si estaría en la ACB. Finalmente estará y, pese a que parte a priori como el candidato más claro a bajar, el congoleño tendrá un rol protagonista.

“Siempre que he ido a un equipo, salvo en Unicaja, donde no tuve un rol importante, he tenido la motivación de ser un referente”, decía el pívot, que a sus 22 años llega a Donostia con el objetivo de hacerse un hueco en la Liga en la que jugó en tres temporadas distintas, pero ni con Plaza ni con Casimiro consiguió hacerse un hueco estable en la rotación: "Estoy muy contento de volver a la ACB y de hacerlo de la mano del GBC. Sé que aquí voy a tener minutos de verdad y a demostrar que puedo jugar en esta Liga”.

“He tenido la suerte de estar en Unicaja con 19 años y de tener tantos de jugadores de gran calidad alrededor”, afimaba el interior, que la pasada campaña cambió de aires y firmó por el Kedainiai Nevezis lituano, donde firmó 10,4 puntos y 7,6 rebotes para 12,8 de valoración por partido.

"Puedo aportar muchas cosas. El tapón, ayudar al equipo a defender o poner buenos bloqueos. Y lo que me diga el entrenador”, relataba Viny sobre sus cualidades, al tiempo que calificó su temporada como "un poco dura porque empezamos con muy pocos jugadores, pero el equipo está listo para competir”.

El comienzo liguero no puede ser más exigente, con el Real Madrid como rival. “Es un gran equipo, como todos sabemos. Lo tenemos en mente. Hay que ir allí, competir y disfrutar en el campo”.