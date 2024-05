Al UCAM Murcia se le pone cara de Lenovo Tenerife

"Solo falta que nos inviten al torneo de pretemporada de Tenerife", era el chascarrillo de Juanma Rodríguez hace unas semanas ante la cascada de duelos entre Unicaja y Lenovo Tenerife, el último el pasado 1 de mayo, tres días después de levantar la BCL ante los aurinegros. En Belgrado precisamente iba a iniciarse un periodo intenso entre el UCAM Murcia y el Unicaja, ahora con un play off de semifinales de ACB, también hace unas semanas un Unicaja-UCAM de Liga Regular donde los cajistas arrasaban, precedente poco fiable. Ambos jugarán por lo tanto un mínimo de cinco partidos en seis semanas, que podrían ser siete si la serie llega hasta el final. Evoca a esa cascada entre Unicaja y Lenovo de la 22/23, final de curso que conllevó desgaste por ver las mismas caras. Ibon y Vidorreta con aquello del nos tenemos muy vistos. Ahora será con Sito Alonso, que no sabe ganar al Unicaja esta temporada. Tendrá ahora varias oportunidades ante el "ogro" de la ACB, como definía medio en broma el técnico del UCAM mientras salía a hombros de La Fonteta.

Así que al UCAM Murcia se le está poniendo cara de Lenovo Tenerife. Y que prosiga. Se traducirá en buenas temporadas en Murcia, esta la mejor de su historia, y también en Málaga, la mejor que está por venir, si el Unicaja cumple con las ilusiones y mantiene el suflé arriba. Hay una buena oportunidad de estar en la final de ACB 18 años después, pero no hay que subestimar esta serie. Se ha ganado el respeto el UCAM tras batir a un Valencia Basket de nivel, con criterio desde que llegara el novel Xavi Albert al banquillo. Volviendo a esa analogía entre Lenovo y UCAM, el Unicaja jugó con los canarios hasta cuatro veces en mayo del 2023, la sensación es que fueron más al estar tan presente la final de Badalona, la que había que ganar, al igual que aquel play off de ACB en cuartos de final de ACB. Escuchar Lenovo Tenerife en Málaga da pereza desde hace meses, demasiados episodios, que si escuchar a Vidorreta, Marcelinho y el pick and roll con Shermadini, los excajistas ahora aurinegros... Ahora empezará un proceso similar con el UCAM Murcia. Pero es un problema de ricos, o de dos clubes que dan con la tecla y llegan a junio con opciones de todo. Como un Real Madrid-Barcelona, Olympiacos-Panathinaikos o Partizan-Estrella Roja, algunos duelos europeos que se repiten por mayo o junio, pues este Unicaja-UCAM entran en ese eslabón.

Y desde el prisma malagueño, es un rival con tendencia positiva, pero quién no después de la temporada excelsa que está firmando el Unicaja. No se ha perdido con el UCAM Murcia en los cuatro duelos anteriores, pero en Belgrado se vio un equipo que tiene argumentos y capacidades para hacer daño. Esa inclinación para el Unicaja, dos victorias en ACB que fueron arrolladoras además (65-88 y 96-71), también antes en Supercopa en Murcia (74-79), puede jugar en contra. Un play off de madurez, seguro que un mensaje de Ibon Navarro de borrar todo lo que ha ocurrido con el UCAM este curso. Antes de la Copa, hubo un estado de confianza parecido a esos cuartos de final con Lenovo Tenerife y los canarios, equipo curtido, reventaba el Carpena con una exhibición. Menos experimentado que el UCAM, pero el camino tiene sus paralelismos, como este maratón que viene.