Alberto Díaz fue el héroe de la victoria del Unicaja, la primera desde Gran Canaria'15. Una trascendencia superior a sus 15 puntos, el pelirrojo cambió el choque cuando el Casademont Zaragoza quería poner la alfombra roja hacia las semifinales. No es un virtuoso el malagueño, pero conoce como pocos sus virtudes y las explota hasta el límite. Le valen para marcar las diferencias en un partido de máxima exigencia de la Copa del Rey. La Marea Verde terminó gritándole MVP, no faltaban razones.

"Como sabíamos iba a ser un partido muy intenso que se decidiría en los minutos finales y el equipo se centró en los detalles y no se salió cuando peor iban las cosas. Esa fue la clave", decía el base en rueda de prensa, donde estaba acompañado por Luis Casimiro, que agradecía el aliento del público: "Jugar en casa es un plus, que da esa energía para ir hasta el final, me quedo con el significado de que la gente está contenta y cumplimos".

Alberto fue pieza clave en el tercer cuarto, ayudó a subir un par de peldaños la intensidad para frenar al conjunto maño. Lo resumía de manera concisa y clara el cajista. "Dimos un plus, controlamos el rebote y no permitimos que se pasaran el balón fácil. Esa sexta marcha nos permitió igualar el partido y ponernos por delante", terminaba.