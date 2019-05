La lectura de Alberto

Hay una sensación ambigua en el Unicaja en la antesala del play off. La sólida versión en el Carpena choca con la frágil a domicilio. Ese contraste no ofrece seguridad y dificulta el crecimiento del equipo, también que pueda ofrecer un nivel competitivo alto en una eliminatoria de verdad. "Es verdad que es una situación extraña por lo que el ambiente refleja, pero creo que son distracciones sobre todo. Queda lo más bonito e importante y esas cosas no nos pueden distraer. Ahora tenemos un objetivo que es quedar quintos y luego viene el play off que es lo que todos queríamos y donde de verdad tenemos que estar todos a una", analizaba Alberto Díaz en los micrófonos de Cope.

El malagueño quiere que la plantilla se aísle de los posibles estímulos negativos. "La gente puede pensar así, pero en el play off siempre hay sorpresas y dinámicas que cambian y es lo que queremos. Revertir esta dinámica y por qué no hacerlo contra el Valencia, nosotros estamos dolidos de esa última derrota y podemos cambiar la perspectiva de la temporada y poder sorprenderle", advertía el base, que se refería al tema mental para explicar la mala dinámica fuera de Málaga: "Nos gustaría zanjarlo lo antes posible. Creo que es un tema de confianza porque vemos que nos van recortando y nosotros tenemos tiros cómodos y no nos entran. Es un poco la cabeza y es lo que estamos intentando cambiar día a día".

El último ejemplo de ello fue el tropiezo en Murcia, donde se reprodujeron muchos errores que ya parecen crónicos. "Son detalles, al final hay equipos que se juegan la vida. Es verdad que cuando los rivales aprietan y encuentran la racha tenemos que ser más sólidos. En esos detalles de esos minutos no estamos siendo solventes y es donde tenemos que mejorar", aseguraba Alberto.

Ahora espera el Iberostar Tenerife, el que le endosó al Unicaja una derrota contundente en la ACB y después le apeó de la Copa. "Evidentemente, al final conocemos los antecedentes y nos duele la manera de lo que pasó en los dos partidos anteriores. Es algo que la plantilla tiene en cuenta y que ayuda a preparar el partido y motivarnos", confesaba el pelirrojo, que hablaba del encuentro en el Santiago Martín: "El objetivo es consolidar la quinta plaza. Sabemos que es un partido muy complicado, un equipo que nos ganó contundentemente esta temporada. Es muy importante, tenemos que afianzar ese lugar. El equipo está concentrado".

Se desconoce si estarán Dani Díez y Carlos Suárez. "Al final son temas médicos, pero ellos lo están intentando y dándolo todo, ojalá puedan estar", apuntaba Alberto, que cada vez tiene mejores sensaciones en la pista después de superar una lesión de larga duración: "Es un proceso largo, pero es verdad que cada vez voy cogiendo mejores sensaciones. Poco a poco iré a mejor e intentando ayudar al equipo en lo que pueda".