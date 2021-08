Era un verano especial en el Unicaja por muchas circunstancias. Se abría una nueva era con Antonio Jesús López Nieto y había cambio de nombres en la dirección deportiva. Algo que ya se vivió recientemente en el adiós repentino de Carlos Jiménez. Una salida y una entrada en mitad de la configuración de la próxima plantilla siempre genera dificultades, pero lo cierto es que el relevo se ha llevado de manera bastante profesional. Manolo Rubia había cerrado los fichajes de Jonathan Barreiro (una apuesta estratégica del club de Los Guindos) y Marco Spissu. Juanma Rodríguez, nada más llegar, hizo el de Michael Eric. Pero el panorama ha cambiado.

El inusual episodio vivido el el italiano hace que la nueva cúpula tenga una bola extra para ajustar más el proyecto a su gusto. Hay que tener en cuenta que se encuentran con el 80% del plantel bajo contrato y sin mucha opción de maniobra porque casi todo el presupuesto está ya cubierto. Pero esta situación le permite sacar otra carta de su baraja. Y en esas anda la dirección deportiva, trabajando sin prisa pero sin descanso en la incorporación de un director de juego para Fotis Katsikaris. Con Eric ya en Málaga, el deseo es que el nuevo refuerzo pueda unirse a la pretemporada lo antes posible. El primer amistoso es el día 29, la Copa de Andalucía.

Está por ver finalmente el perfil que se incorpora. Con Spissu se tenía más un jugador con buena visión de juega y con buena capacidad para ejecutar, por más que no fuera su principal virtud. Una operación económica pese a tener que pagar cláusula de rescisión. Ahora el tiro ha podido cambiar. De hecho, el nombre que ha trascendido es un jugador con una características muy diferentes. Hay un fuerte interés en Norris Cole, que se mueve en unos parámetros financieros, por el momento, superiores a lo que puede llegar el conjunto cajista. Pero también hay que tener en cuenta el momento del mercado en el que estamos. No obstante, hay más opciones en la mesa de Juanma Rodríguez, en la pelea por cerrar un nuevo base. Tiene una bola extra que no pensaba.