Bouteille, duda para el estreno en la Eurocup

Axel Bouteille no pudo participar en la primera victoria de la temporada para el Unicaja en Andorra. El francés fue baja de última hora por un esguince en el tobillo. Viajó al Principado, pero no se vio dispuesto para jugar el partido. Unas molestias que aún no han remitido y que no le permitieron entrenarse este lunes en el Carpena a las órdenes de Luis Casimiro con sus compañeros. Al estar pendiente de evolución, el alero es duda para medirse al Boulogne Metropolitans 92 en el estreno de la Eurocup en casa este martes a las 20:45 horas. No es un momento del curso para arriesgar con ningún jugador y esa es la idea.

Queda un perímetro donde ya están las bajas de Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic. En Andorra, el técnico cajista, después de la expulsión de Waczynski, ya recurrió a Abromaitis como alero, algo en lo que no se había prodigado en exceso desde su llegada a Málaga, y dio minutos a Pablo Sánchez. El base respondió y el equipo mejoró mucho con él en la pista. Habrá que estar pendiente de Bouteille, una pieza esencial para el Unicaja en la línea exterior. La buena actuación de Francis Alonso y las apariciones de Brizuela están dando mucho oxígeno.