¿Cómo conseguir las entradas para el triangular entre España, EEUU y Eslovenia?

Desde este martes 14 de marzo están disponibles en la página web de la Federación Española de Baloncesto (FEB) las entradas para poder disfrutar de la gran cita del baloncesto internacional. Se trata del torneo creado a raíz del centenario de la entidad española, donde se citarán las selecciones de España, Estados Unidos y Eslovenia. Este se podrá disfrutar en el Martín Carpena los días 10, 11 y 12 de agosto y los precios oscilan desde los 120 euros en los sectores altos del pabellón hasta los 1.000 euros en las sillas a pie de pista.

De momento, el ritmo de venta está siendo bastante alto y en apenas unas horas ya aparecen varias localidades con el cartel de no hay entradas. El calendario del evento será el siguiente: abrirá el España vs Eslovenia, seguido al día siguiente del EEUU vs Eslovenia y por último se cerrará con el plato fuerte, un duelo propio de medallas entre las posiblemente las dos posibles potencias en estos últimos años, España vs EEUU.

A dicha cita España llegará como campeona de Europa y del Mundo, ocupando el número 1 del ranking FIBA. Mientras que Estados Unidos viene tras colgarse el oro en los cuatro últimos Juegos Olímpicos e intentando recuperar el podio que ocupa el conjunto de Scariolo y la Eslovenia de Luka Doncic quiere seguir aumentando su imagen de estos años atrás. Un evento que servirá de aperitivo para la Copa del Mundo 2023.