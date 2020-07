Aunque ya se terminó la temporada en el Unicaja, lo cierto es que la actividad no para en Los Guindos. Más allá de los despachos, donde se dan las pinceladas al proyecto de la próxima temporada y se toman otras decisiones que afectan a lo que pasa fuera de la pista, también hay movimiento en el parqué. Este martes se podía ver como Deon Thompson y Francis Alonso se entrenaban en una de las pistas interiores. El malagueño es un habitual después de no poder viajar a la fase final de la ACB en Valencia y el californiano se ejercita de manera más puntual. No obstante, huelga decir que son sesiones voluntarias.

El estadounidense ha decidido no viajar este verano a su país y quedarse en Torremolinos junto a su pareja para disfrutar del verano en Málaga. Salvo algún trámite burocrático, su decisión es permanecer en la provincia. Hay que tener en cuenta que la pretemporada comenzará alrededor de un mes dada la coyuntura, por lo que tampoco habrá mucho tiempo de vacaciones para los jugadores. En esas, el ala-pívot ha pedido permiso al club para poder entrenarse cuando quiera en el pabellón. También se dejan ver algunas mañanas Alberto Díaz y Carlos Suárez, que se tratan con los fisioterapeutas del club.

Lo propio hace Jaime Fernández, que ya está en la Costa del Sol para seguir con la recuperación de la operación de los dos talones a la que se sometió a principios de mayo. Las sensaciones del madrileño son satisfactorias y ya puede andar con normalidad. Son los únicos que quedan en la provincia después de la conclusión del curso, además de Rubén Guerrero y Adam Waczynski. El polaco volverá a su país una vez resuelva su continuidad en el Unicaja, que está perfilada. También se ejercitan en Los Guindos con el director técnico de la cantera, Antonio Herrera, Yannick Nzosa, Pierre Sené y Souleymane Pinda Traoré, que pasaron el confinamiento en la ciudad.