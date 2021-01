En directo, Coosur Betis-Unicaja

05:27 Cinco puntos seguidos de Feldeine (29-30) y el partido se comprime.

07:01 Canasta de Waczynski en una buena penetración, pero dos más uno de Campbell para responder (24-28).

08:59 Triple de Abromaitis y responde Feldeine (19-24).

Segundo cuarto

00:00 Canastón de Jaime Fernández, pero responde Campbell sobre la bocina del primer cuarto (17-21).

00:54 Triple de Feldeine con respuesta de un dos más uno de Abromaitis (14-19).

02:15 Brizuela anota al contraataque (11-17) tras una buena recuperación.

03:56 Otro triple, este de Waczynski, repelido por Ouattara (8-14).

05:40 Triple de Brizuela a pase de Alberto Díaz (4-11).

07:05 Dos canastas fáciles de Randle y responde Alberto Díaz con un triple (4-8).

08:06 Thompson, a la media vuelta (0-5).

09:01 Triple de Waczynski a pase de Brizuela (0-3).

10:00 Balón al aire en San Pablo

Primer cuarto

Quintetos iniciales

Betis: Randle-Borg-Ouattara-Kay-Jordan

Unicaja: Díaz-Brizuela-Waczynski-Thompson-Guerrero

Joan Plaza: "Me espero al mejor Unicaja y más con el cambio de entrenador. Un equipo enrabietado por las derrotas y un equipo que quiere demostrar que tiene un talentazo brutal, es lo que me espero. Tenemos que olvidarnos del cambio de entrenador. De cada 10 partidos nos ganarían ocho, nos costó muchísimo ganarles allí. Tenemos que ser más sólidos que contra Burgos o Baskonia. Con Casimiro eran un buen equipo y con Fotis lo pueden llegar a ser".

Katsikaris, en #Vamos antes del partido: "Todo el mundo puede entender que con una racha de tantas derrotas la situación no es buena. Pero tenemos un día para recuperar el ánimo. Esto no para, es una carrera de fondo. No hemos podido tocar muchas cosas. Espero una actitud más agresiva atrás, más con el cuerpo y con las manos. Y cuidar el balón adelante, tenemos talento, pero no todo es talento, hay que ser inteligentes. A veces miramos unos números, pero el equipo ha tenido muchas pérdidas y puntos tras ellas. Está conectado con el ataque. Así no podíamos seguir y competir y espero que el equipo salga con muchas ganas de salir de esta situación".

La era Fotis Katsikaris comienza en Sevilla. Siguen de baja Gal Mekel, Dragan Milosavljevic y Carlos Suárez, que se desplazó con el equipo para hacer grupo en un momento delicado. El partido se podrá ver en directo de la siguiente manera en la plataforma Movistar.

La previa

Es la historia de un bautizo en Sevilla. Allí abrirá Fotis Katsikaris una nueva era en el Unicaja, que ha elegido al contrastado entrenador griego para reconducir una dinámica muy preocupante. Tanto que le acabó costando el puesto a Luis Casimiro. Es el punto de partida del heleno, que afronta su sexta experiencia en la ACB. Llegó el jueves a Málaga desde Atenas, ha dirigido dos entrenamientos y hoy los focos ya le apuntan. En San Pablo espera un Coosur Real Betis con las mismas necesidades o más, con Joan Plaza al volante. Se van librando de los puestos que conducen a la LEB, pero siempre es un peligro y produce tensión estar en la cornisa.

Será pronto para ver las ideas que quiere implantar Katsikaris, que necesitará de más tiempo para dotar al equipo de su filosofía. Conoce bien la competición, pero sobre todo sabe cómo apagar fuegos. Es la sexta vez que se sube con el barco en marcha, lo que es un buen aval de primeras. Porque la obligación de ganar es altísima. Por cortar una sangría que está a unos partidos de mandar la temporada al garete y para recuperar la moral de una plantilla alicaída. En las últimas semanas viene transmitiendo la imagen de equipo roto y en Mónaco hubo secuencias inaceptables en el baloncesto profesional. Un cambio en el banquillo, siempre el eslabón débil, reorienta mentalidades y activa al vestuario. Con más o menos acierto, pero se espera una versión más intensa y competitiva.

La campaña está en el alambre. Es cierto que aún se está en enero, pero la Eurocup se ha puesto cuesta arriba. Hay que recordar que el torneo continental es el único camino hacia la Euroliga. Es la competición que te da un salto a algo más. El 0-2 en el Top 16 es un golpe importante en la línea de flotación y el margen de error es mínimo. Son muchas piedras en la mochila de un Katsikaris consciente de ello antes de estampar la firma en el contrato. Más o menos justo, pero la nota de la temporada va a estar ahí. En ese sentido, el próximo miércoles hay una final con el Nanterre, que ofreció una buena versión en Badalona, en el Carpena. Otro tropiezo cercena cualquier posibilidad, mientras una victoria permite seguir respirando.

Tampoco se corre con viento a favor en la ACB, donde meses después ya se está fuera del play off también. Y a la Copa del Rey se entró por la puerta de atrás. El derbi andaluz es una buena piedra de toque. Además de la lógica rivalidad geográfica, el momento es crudo para ambos. El Coosur Real Betis se encomendó a Plaza hace un tiempo, pero a nivel de resultado aún no se consiguió el paso adelante esperado. En los últimos ocho partidos ganaron en el Carpena con prórroga incluida y al Urbas Fuenlabrada. Ahora enlaza varias derrotas, la última dolorosa en el Buesa Arena. Tiene las bajas de Yakouba Ouattara y Youssou Ndoye. En pretemporada el equipo malagueño venció con holgura en San Pablo, en la primera exhibición como cajista de Francis Alonso, pero qué no pasó desde entonces. En el último turno del sábado, un Betis-Unicaja con muchos puntos de interés. El primer servicio de Fotis Katsikaris en Los Guindos. Y espera Plaza, casualidades del destino.