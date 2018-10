"El equipo está mejor y esperamos demostrarlo"

Llega el Gran Canaria a Málaga desde Estambul. Ha habido poco descanso para el conjunto isleño, pero hay ilusión tras la primera victoria en ACB y el estreno en Euroliga. Al frente, un jugador con mil y una batallas en sus piernas, Albert Oliver. El base se convirtió en el jugador más veterano, 40 años y cuatro meses, en anotar en la máxima competición continental.

"Ahora nos toca Unicaja. Con poco tiempo para descansar y a ver cómo preparamos el partido. Pero con muchas ganas de jugar allí y hacer un buen partido, sobre todo esperemos descansar lo mejor posible para llegar en las mejores condiciones físicas. El equipo está mejor respecto al principio, estamos mejorando y eso se ve en la pista, espero que lo demostremos", explicó el uno, que se alegra por la vuelta de Eriksson: "Llevaba mucho tiempo parado y eso es duro para el jugador, ver a los compañeros jugar y tú apartado recuperándote. Aún le falta ritmo de competición, pero lo encontrará con los partidos".

El debut en Euroliga, aunque con tropiezo, es un hecho de máxima trascendencia en la historia del Gran Canaria. Bien lo sabe el base, que contextualiza el fenómeno. "Fue un día histórico para todos. Para el club, el equipo y para mí también por debutar. Me encontré mejor de lo esperado y es una lástima el resultado. Creo que la diferencia no fue la que refleja el marcador. Es un paso más para el club y por suerte yo lo he dado con él y ahora toca seguir por este camino, dando pasos pequeños, pero importantes", cerró Oliver, que se estrenó como internacional y en la Euroliga en el último año.