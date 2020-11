"Hemos sido más físicos, hemos ensuciado su ataque"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, estaba contento por el triunfo de su equipo ante el Obradoiro. Destacó que se dibuja una trayectoria positiva, con siete victorias en los últimos ocho partidos. Aunque llama a tener los pies en el suelo y en pensar en el partido de este martes ya ante el equipo francés.

"Fue un partido intenso y duro, contra uno de los equipos más en forma de la Liga, de los que mejor juega al baloncesto. Hemos sabido ir por detrás en el marcador, para en el último cuarto ganarlo a través de la defensa. Es importante ganar en casa. No sé qué nos pasaba, quizá no nos habíamos habituado a la falta gente, a la charanga... Nos cuesta más jugar en casa que fuera. El porcentaje de victorias ha subido en campo contrario, no obstante, en todos los partidos, el hábitat es distinto", explicaba el técnico manchego.

Birutis hizo un destrozo en la primera mitad, con 18 puntos. Sólo metió cinco en la segunda. Explicaba Casimiro qué había ocurrido para tanta diferencia en el daño del pívot lituano. "Hemos sido más físicos, hemos ensuciado mucho más su ataque. Esa idea era la original en la primera mitad, pero nos ha costado, ha estado cómodo en la primera mitad. Hemos sido más duros en negarle el bloqueo, negarle bajar cerca del aro. Rubén y Gerun han sido más duros, físicos, han hecho un gran trabajo. Hemos presionado mejor también a los pasadores para que pasaran la bola", decía Casimiro.

Cuestionado por si había sido la semana perfecta con tres victorias, Casimiro respondía con un lacónico "sí", para a continuación recalcar que "no podemos mirar para atrás. Este ritmo de partidos nos viene perfecto, por la trayectoria que tenemos. Si hay que hablar bien, de los últimos ocho partidos hemos ganado siete, pero prefiero no mirar atrás. Esta tarde ya preparamos el partido ante el equipo francés".