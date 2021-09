Frankie Ferrari jugará en Alemania

El Brose Bamberg se mostró activo en el mercado de fichajes y fichó al base Frankie Ferrari. El italoamericano de 25 años procede del BAXI Manresa y firmó un contrato por un año con el conjunto alemán. Una nueva aventura para el ex del Unicaja, que no había jugado antes el la BBL teutona. La pasada campaña la pasó entre tres equipos y en tierras germanas espera encontrar la estabilidad para demostrar sus condiciones. No disputará Eurocup ni Basketball Champions League en un proyecto venido a menos y que hace no tanto estaba en Euroliga.

Ferrari llega al Brose después de disputar la Summer League de la NBA con Utah Jazz. "Después de nuestros primeros partidos de prueba, teníamos claro que necesitábamos otro base además de Justin Robinson. En Frankie Ferrari hemos encontrado un verdadero creador de juego que sabe liderar un equipo. Encuentra un compañero de equipo mejor ubicado, tiene un alto coeficiente intelectual de baloncesto. También es un peligroso tirador de tres puntos. Con él y Justin ahora tenemos dos jugadores de desarrollo muy buenos", explicaba las razones del movimiento el entrenador Johan Roijakkers.

El jugador, que llevará el dorsal 1, también se mostraba contento por el acuerdo. "Siempre quise jugar para una gran organización. Ahora puedo hacer eso en Brose. La BBL es una liga fuerte y quiero ayudarnos a volver a donde una vez estuvo y perteneció Bamberg, a la cima. Para ello haré todo lo que sea necesario", aseguraba el ex cajista.