Un hombre con ideales

En el Unicaja de las dos últimas temporadas había un jugador que compartía patria chica con Muhammad Ali. Jeff Brooks nació en Louisville, Kentucky, el mismo lugar que The Greatest. En el vestuario de la próxima temporada habrá un ferviente admirador de la figura de Ali, Brian Roberts. No ha sido una carrera sencilla la del norteamericano que guiará al Unicaja la próxima temporada. No salió en el draft, hizo méritos en Israel y Alemania antes de ganarse un tardío contrato en la NBA tras machacarse en ligas de verano. Consiguió jugar más de 300 partidos en la mejor liga del mundo y cumplir esas tres temporadas que dan derecho a tener una pensión vitalicia.

El nuevo jugador del Unicaja tuvo una inspiración en ese trayecto, la figura de Ali. "Alguien que resalta en mi mente por cómo lideró un cambio y cómo se mantuvo firme es Muhammad Ali. Obviamente, todo el mundo conoce su historia como boxeador, pero las cosas que dijo y las acciones que hizo durante un tiempo duro fueron grandes. Es la persona que más resalta en mi cabeza", decía Brian Roberts en una entrevista en la web de los Hornets poco después de que se confirmara su llegada a la franquicia de Charlotte.

Su Toledo natal es una de las 20 ciudades con un índice más alto de criminalidad en EEUU

Un discurso elaborado de un jugador que en el Olympiacos dejó un sello de hombre profesional y comprometido, como asegura el ex cajista Giorgos Printezis. Roberts será el jugador más veterano de la plantilla del Unicaja, unos meses más que Carlos Suárez. Y su ascendencia y ejemplo en el vestuario será importante, no sólo en su labor en pista. "Como jugador de baloncesto, quiero que los afroamericanos me vean cómo me comporto", proseguía su razonamiento Roberts: "Darles la esperanza de que hay algo mejor si ellos están en una situación mala. Hay siempre algo a lo que mirar y con lo que pensar en positivo. Pasa por tomar las decisiones adecuadas y hacer las cosas correctas. Mi viaje no fue el más fácil, pero seguí intentándolo. Tuve muchos portazos en mi cara. Podía haber tirado la toalla y rendirme pero sentía que debía perseverar. Es una cualidad necesaria para el éxito, perseverancia. Ser capaces de soportar el fallo y seguir enchufado".

El menor de cuatro hermanos, también le dieron al baloncesto, Brian Roberts hizo de caddie en un campo de golf en su adolescencia y optó por una universidad cercana a casa, la de Dayton, en vez de una más ambiciosa en Georgia cuando tuvo que escoger tras acabar el instituto. En su Toledo (Ohio) natal, una de las 20 ciudades de Estados Unidos con un índice de criminalidad más alto, ha organizado campus gratuitos para niños desfavorecidos y también ha participado en programas de ayuda en la Universidad de Dayton, donde entró en el Hall of Fame el año pasado por sus dotes deportivas y "esfuerzos filantrópicos". El verano pasado ofreció un par de charlas en escuelas desfavorecidas y regaló en cada una de ellas 100 mochilas a los jóvenes. "Es una pequeña forma de retribuir a la sociedad, intentar ayudar a los estudiantes que podrían necesitarlas y ayudarlos a alcanzar sus metas educativas", explicaba tras ello. Se le juzgará por lo que haga en la pista, pero a Málaga viene un hombre comprometido y con ideales.