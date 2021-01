Encuesta a los General Manager de la Eurocup: finalistas, MVP, mejor entrenador, mejor joven...

La Eurocup ha publicado los resultados, siempre interesantes y reveladores, de la encuesta que realiza a los General Manager de la competición sobre diferentes cuestiones. Le da mucha veracidad a las respuestas que sea anónima. Y en ella aparece el Unicaja, que dicho sea de paso tiene poco protagonismo en general. Aunque la percepción del equipo malagueño es alta entre los arquitectos de las plantillas, grandes conocedores del torneo. Casi la mitad de ellos (45%) ven al equipo de Luis Casimiro como finalista, lo podría devolver a los cajistas a la Euroliga. Deberían quedarse fuera del play off el Valencia Básket (que ahora está dentro) y el Alba Berlín. Coinciden con Teodosic, que también hizo sus particulares pronósticos. Como máximo favorito está la Virtus Bolonia, con un 95.8% y es que con el fichaje de Belinelli su potencial ya asusta.

Pero no es la única categoría por la que fueron cuestionados, ya que el cuestionario es bastante amplio. Un nombre que resalta entre los General Manager es el de Milos Teodosic. El serbio fue elegido como mejor pasado de manera casi unánime (79.2%); como jugador más espectacular (41.7%), con Erick Green por detrás (12.5%); como MVP (41.7%) con Ante Tomic como segundo favorito (20.8); y como el jugador que todos firmarían si pudieran (25%), con Isaiah Canaan en segundo lugar (16.7%). El estadounidense del Unics Kazan, con amplia experiencia en la NBA, está promediando en su primera aventura en Europa 17.7 puntos, 2.9 rebotes y 4.4 asistencias para 17.7 de valoración.

La Virtus Bolonia también sale muy bien parada en la encuesta. También fue escogido como el equipo más divertido de ver (37.5%), con el Joventut por detrás (25%); y como el rival más incómodo (29.2%), de igual manera con la Penya a su espalda (20.8%). Sasha Djordjevic es el mejor entrenador para los General Manager (37.5%), con Carles Durán tras él (25%). Rashawn Thomas, del Partizan, fue elegido el mejor defensor de la Eurocup (12.5%). El mejor tirador es para ellos el ex cajista Jamar Smith (50%), que está lanzando desde fuera en el torneo continental con un altísimo 58%. El mejor joven es Victor Wembanyama de 17 años del Nanterre, rival malagueño en el Top 16, con un 20.8%. Le sigue otro con el Unicaja se verá la cara, Dimitrijevic (16.7%). La gran sorpresa de esta temporada es el JL Bourg francés de Omic (50%), que avanzó de la fase de grupos con un balance de seis victorias y cuatro derrotas.

