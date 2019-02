Casimiro: "Me voy jodido, no encontramos nuestro ritmo"

Se terminó la Copa del Rey para el Unicaja. Un mazazo en el primer momento cúspide de la temporada. El estruendo del tropiezo es relevante. "No estoy decepcionado, me voy jodido porque perdimos", explicaba un Luis Casimiro algo abatido, que insistía en la idea: "No competimos en el sentido de tener nuestro juego, bajaron el ritmo y jugaron más posesiones y más cinco contra cinco. Es una virtud suya y no me puedo ir decepcionado en un partido de Copa que puede pasar cualquier cosa".

Como en Málaga un mes antes, el Iberostar campó a sus anchas por el Wizink Center. Lo analizaba el técnico verde. "Es un partido donde se jugó con un ritmo bajo y nos perjudicó. Dominaron el ritmo, el tablero, tuvimos problemas para anotar en la pintura y no pudimos correr. Fueron merecedores por su trabajo y por cómo dominaron el tempo del partido", decía para negar que al equipo le costó entrar en el choque: "Entramos haciendo un tipo de defensa donde no encontraban anotación fácil, con el 25-20 estábamos en la línea. Luego nos costó poder sumar puntos más fáciles corriendo al contraataque, no tuvimos rebote porque convirtieron canastas tras alargar las posesiones. No había posibilidad. Estuvimos más acertados en el tiro de tres en el primer tiempo que en el segundo. No creo que fuera una falta de no poder entrar en el partido. No encontramos nuestro ritmo de juego y nos llevó a alejarnos".

"Me preocupa que perdimos el partido", sentenciaba tajante Casimiro, que afronta la dura tarea de levantar al equipo en unas semanas que confluyen con el parón por las ventanas FIBA. "Cuando vuelvan habremos pasado más página. Me gustaría saber cuántos jugadores tenemos disponibles de lesiones. Ahora se van y nos quedamos cuatro, con Jaime lesionado cinco. Cuando volvamos de este tiempo da para pasar página. Cuando volvamos nos quedarán tres días para jugar en Vitoria y para la Eurocup. Este partido hay que sufrirlo durante la Copa, pero tenemos que rearmarnos para lo que nos viene. Es el segundo torneo, nos hubiera gustado estar más tiempo", desgranaba sobre una resaca compleja.

El manchego mandó un mensaje a la afición que se desplazó a Madrid. "Nos hubiese gustado darle una alegría, que hubieran disfrutado con nuestro juego. Estamos tristes por nosotros, por el equipo y por ellos. Estamos tristes y nos hubiese gustado brindarle una victoria", cerró.