Ibon Navarro: "Hay demasiada gente pensando en sí mismo"

Ibon Navarro apareció más cabizbajo que nunca en la sala de prensa del Martín Carpena, con una actitud corporal que no engañaba y con un discurso duro. El Unicaja encajó una nueva derrota en el último partido de la temporada en casa. "Entramos con poco acierto, nos restó mucha energía y se tradujo la mayoría de las veces en falta de compromiso defensivo, de hacer un esfuerzo más, y permitimos muchas canastas. 15 en uno contra uno en la primera parte. La gente en el tercer cuarto empezó a gritar 'Sí se puede' y el equipo se puso. Al final fue la gente la que hizo que el equipo despertarse y mostrase orgullo y compitiera hasta el final. El porcentaje en el tiro libre nos hizo daño en algún tramo. Somos un equipo que a veces olvida que hay que hacer más cosas que meter puntos, necesitamos jugadores que sepan que nos pueden ayudar haciendo otras cosas. Agradecer a la gente porque sin ellos esto no pintaba bien. Se nos presentó una opción pero era demasiado tarde para ganar", comenzaba.

"Es difícil explicarlo. Hay que hacer una reflexión que nos han metido 52 puntos. Tenemos que dar un paso adelante en el uno contra uno. La gente cuando no mete se olvida. El problema no estaba delante, estaba atrás. Nos estaban generando canastas fáciles. Nos falta un poquito de más responsabilidad, de saber que no podemos permitir tantas canastas fáciles. Luego fue un descontrol, hicieron 39 tiros libres. Cuando te dejas llevar por el instinto de supervivencia cometes errores. Difícil de explicar. No lo es porque ha pasado más veces, pero no es fácil de justificar. No es justificable", razonaba el entrenador vitoriano: "Se trataba de a base de trabajo alargar esto. Es evidente que el estado de la plantilla, con tantos jugadores que acaban contrato, no ayuda. Demasiada gente pensando en sí mismo. Es difícil. Ya lo sabía. Lo está siendo. Evidentemente estamos muy tocados. Mucha gente estamos trabajando para que esto no pasara. Es duro darte contra una pared".

Contrasta el discurso del técnico cajista con el que tenía cuando llegó. El desgaste ya hace mella. "Los problemas los sabíamos todos. Era un reto. Hay cosas que no son justificables. Las lesiones no nos han ayudado, hubo un momento de un punto de madurez y de buen juego, pero la ausencia de jugadores que dan eso que echamos de menos. Carlos y Tim son capaces de estar en el campo sin anotar. Éramos conscientes de los problemas, no los hemos solucionado. Sabíamos lo que nos podía pasar y desgraciadamente no hemos encontrado la manera de evitarlo", explicaba, mientras hablaba de cómo enfocará el cierre en Lugo: "Lo primero es ser profesionales con quien nos paga y lo segundo creo es el respeto por nuestra profesión, nuestra camiseta y nuestro sudor. Si no valoramos nuestro trabajo podemos salir y hacer este tipo de partido. Si valoramos lo privilegiados que somos y donde estamos tendremos que dar el máximo. Hay algunos que su máximo es bajo, tendremos que reconocerlo y no nos podrán ayudar. "Ahora no quiero hablar de esto, estoy bastante fastidiado", se despedía, cuestionado por si continuará en el Unicaja.