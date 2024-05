Resumen y mejores jugadas del Lenovo Tenerife - Unicaja

El Unicaja no pudo conseguir la victoria en su visita a Canarias, donde cayó frente al Lenovo Tenerife por 87-86. Tras un desacertado inicio de partido, los malagueños lograron entonarse en ambos lados de la cancha tras el descanso para remontar, aunque no pudo contener a la dupla Huertas-Shermadini. Sin embargo, logró rehacerse hasta tener posesión para ganar el partido en la última jugada estando uno abajo, pero el triple de Kalinoski no entró. Carter, el mejor del choque (14 puntos, 2 rebotes, 14 de valoración).