"Lima nos puede dar cosas que nos faltan"

El Unicaja se encuentra en plena confección de la plantilla. Con Will Thomas cerrado, también está sobre la mesa el nombre de Augusto Lima. Dos ex que están muy cerca de volver. Está todo pactado con el brasileño, una opción lejana hace unas semanas y que está a poco de hacerse oficial. Dos perfiles físicos y veteranos que conocen la ACB, tienen experiencia en Europa y están plenamente adaptados al club y a la ciudad. Sobre ellos hablaba Juanma Rodríguez, que no escondía que las negociaciones están muy avanzadas.

"Lima, al ser cupo, y tener nosotros una plaza todavía por fichar de jugador de formación, es una opción en la que tenemos interés y estamos en la posibilidad de que pueda venir. Pero veremos qué pasa", aseguraba el director deportivo en Radio Marca Málaga, para ofrecer más detalles: "Es un jugador que se formó aquí, que nos puede dar cosas que nos faltan, tiene condiciones que nos gustan pero hay que llegar a un acuerdo. Si no, iremos a por otras opciones. Es la realidad. A él le encanta Málaga y le encanta el club. Veremos cómo termina la partida. Él nos considera, como puede considerar otras opciones de otros clubes. Nosotros le ofrecemos un proyecto nuevo, con muchos jugadores nuevos y que quiere tirar para arriba".

Juanma Rodríguez también se pronunciaba sobre el estadounidense. "Con Thomas estamos en una situacion de negociación. Viene de jugar 28 minutos y tener un papel relevante en el AS Mónaco, equipo que estuvo a punto de jugar la Final Four de la Euroliga. Es experto, nos puede dar muchas cosas y estamos trabajando en cerrarlo lo antes posible", explicaba: "Es una operación en la que hay tres partes y solo es un tema de negociación y que todos entendamos la situación y entre todos busquemos una solucion. Trabajamos para llegar a un acuerdo entre todas las partes".