La despedida de Mekel: "No pude ayudar de la manera que quería"

Una de las grandes decepciones individuales, por causas ajenas y propias, de la temporada en el Unicaja es Gal Mekel. El israelí jugó 12 de los 53 partidos que disputó el equipo malagueño. Lo suyo fue un viacrucis particular, una suma de infortunios pocas veces vista. Tuvo problemas musculares en el inicio de curso, luego se rompió una mano nada más reaparecer, después pasó el COVID-19 con un tromboembolismo pulmonar derivado y, cuando estaba listo para volver a competir al máximo nivel, aquejó problemas en una rodilla. La ausencia de menisco por una operación anterior le provocaba un dolor que no remitía completamente. Y aunque hubo amagos de volver finalmente, en una actitud un tanto egoísta, Katsikaris no pudo disponer de él. Hay que recordar que se se fichó a otro base porque se esperaba su regreso.

Aunque tiene un año más opcional por parte del club, Mekel no continuará en Málaga. Es una de las posiciones donde se espera dar un salto. Había ilusión después de sus buenas actuaciones en la fase final de la ACB, pero esta campaña lo ha empañado todo. Un curso, seguramente de los peores de su carrera, del que se despedía el jugador en Instagram. "Este no es el camino que esperaba que fuera esta temporada... Estaba tan emocionado de continuar con lo que comenzamos la temporada pasada, pero desafortunadamente no pude ayudar a mis compañeros y a este increíble club de la manera que planeé y quería. Ahora es el momento de recuperarse y prepararse para estar en mi mejor versión para la próxima temporada", publicaba.