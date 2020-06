"Hay más miedo a las lesiones que al coronavirus"

Carlos Suárez, capitán del Unicaja, es el jugador más veterano de la plantilla (tiene una semana más que Marko Simonovic), lo que suele ser sinónimo de que cuesta más ponerse en forma. No obstante, el capitán cree que, aunque el comienzo llegue demasiado pronto en términos de preparación concienzuda, se estará a punto. Eso sí, señala un temor generalizado que ya ha sido apuntado por otras voces de la Liga Endesa. Hay más miedo a las lesiones, por la acumulación de partidos que viene, que al coronavirus.

"Ya está ahí, pensábamos que no íbamos a volver, pero volvemos y muy contentos por regresar al baloncesto. Ahora mismo me centro en llegar lo mejor posible. Lo importante es no tener ninguna lesión, hay mucha carga de trabajo tras 60 días sin hacer deporte de verdad. Con ganas de jugar, no es lo mismo entrenar que jugar. Queremos sentirnos jugadores otra vez", explicaba el madrileño en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga: "Hay que estar bien para no lesionarnos. Hay más miedo a la lesión que al coronavirus. Hay bastantes test, sabemos que el coronavirus está ahí, pero también que están todos los medios para que no nos contagiemos. Después de tanto tiempo de inactividad, la carga física es el principal miedo que yo tengo".

"Jugar contra Tenerife, que ha sido nuestra bestia negra, y el Barcelona, el mejor en la temporada regular, en los dos primeros partidos será muy duro, pero hay que jugar contra todos. No sabemos qué va a pasar. Dependerá del estado de forma en que se llegue y no vale para nada lo que se ha hecho antes. Nuestro grupo es bastante igualado, creo que más aún que el otro. Hay cuatro equipos que debemos estar ahí arriba, aunque Joventut y Bilbao pueden sorprender. Creo que se va a decidir todo en la última jornada. Esperamos estar el día de junio 30 allí, después de cómo ha sido el último trayecto de los últimos meses, sería un broche magnífico", explicaba Suárez sobre cómo veía la situación competitiva.

"Valencia sería recordado aún más para la historia si levantamos otro trofeo. Pasó en la Eurocup, también cuando el Unicaja ganó la licencia A en 2004, algún play off que se ganó de manera ajustada... Hay que soñar. No se sabe cómo está nadie. Algunos equipos tienen todos los jugadores y ayuda. Los favoritos del grupo para mí son el Barça, que sólo perdió a Delaney, y Tenerife, que tiene a todos los jugadores", analiza Suárez como es la composición que viene.

Habló el capitán cajista de otros temas

Acumulación

"Para quien le guste el deporte, con tantos partidos de fútbol y baloncesto, va a acabar emborrachado, se va a quitar las ganas".

Confinamiento

"He estado un poco aburrido, pero he intentado tener relación con la gente de mi club, de Málaga, con algo social... Siempre es un placer ayudar en lo que pudiera, donar alguna cosa. Ha sido duro para todo el mundo. Volver a jugar es bueno para todos".

Dedo

"Estoy perfecto, tengo la suerte de tener una fisio, mi novia, que me ha tratado el dedo con el visto bueno del departamento médico del club. Por tema del Covid no podía hacer recuperación en Los Guindos. Ahora mismo me duele todo, pero quedan dos semanas y esperamos hacer algo grande. Un título es más factible así que jugar contra otros a cinco partidos".

Compañeros

"Los veo bastante bien, al principio estaban tristes por la situación, algunos desmoralizados, no sabíamos si se iba a jugar y nos iban llegando noticias de que se iba a jugar, algo que daba energía. No es lo mismo entrenar con la seguridad de que se va a volver. Hemos recuperado a la gente y veo muchas ganas".

Refuerzos

"Mekel, Simonovic y Bouteille son tres fichajes que nos dan un salto. Las bajas de Jaime y Axel nos condicionan, pero llegaron tres buenos jugadores. Nos dan consistencia, competencia y experiencia y espero que podamos llegar lejos. Sobre todo lo básico es no lesionarnos, llegar lo mejor que podemos, aunque es pronto, pero vamos a llegar pronto".

Renovación

"Está ahí, tengo un año más de contrato por parte del club, opcional. Estoy contento, hay que hablarlo después de la fase final de la ACB. El ámbito social con lo del Covid lo ha parado todo. Hay que darle tiempo al tiempo, sólo puedo centrarme en el día a día y llegar bien a Valencia. Mi intención es quedarme en Málaga, por supuesto, pero el baloncesto no se acaba aquí. Si no igual me tengo que ir a otro lado, aunque mi intención es quedarme. Estoy muy contento, pero si no me quieren tendré que irme, pero no quiere decir que me vaya a ir. Mi vida está aquí, Málaga la tendré siempre cuando me retire. Jugar en uno de los clubes mejores de España es un premio".

Fran Vázquez

"Tomó la decisión, algunos jugadores no se veían seguros de jugar y es totalmente respetable. Es un grande del baloncesto español, un histórico del Unicaja, me apena no verle en Valencia cuando juguemos. Si es feliz y cree que es la mejor decisión, pues es lo mejor. Es el mejor taponador de la historia de la ACB y la Euroliga, una trayectoria enorme. La temporada ha sido buena, siempre ha rendido y ha hecho mejor al equipo. Para mí es uno de los amigos que dejo en el baloncesto. Ya le veré porque estará cerca del Carpena".

Eurocup

"Era complicado, era entendible no poder jugar en otro país cuando era complicado hacerlo en España. Se optó por no seguir. Es bastante decepcionante con factor cancha en los cuartos no poder seguir, pero ya hay que pensar el año que viene".

Málaga CF

"Hay cosas surrealistas por todo lo que ha ocurrido. Pero ahí sigue el club luchando pero esperamos que puedan pelear por estar arriba en el play off. Estará complicado pero no imposible. Mi hermano Dani es futbolista y está en Grecia, esta semana empieza. Han tenido mucha libertad en el confinamiento. Le gustaría más estar en Málaga, con la ciudad que es, pero está contento".