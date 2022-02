Milosavljevic: "Es un partido especial para mí"

El Urbas Fuenlabrada es uno de los equipos que está apretando fuerte por salir de la zona de abajo. El Fernando Martín, que visita el Unicaja este miércoles, es un fortín. Es su gran arma para eludir el descenso. Allí espera a los malagueños Dragan Milosavljevic, que pasó varios años como cajista. Se marchó en febrero de 2021 después de que tuviera muchas complicaciones en la recuperación de una lesión grave por la pandemia. Ahora en Madrid está dando un gran nivel a los 32 años. "Sí, es un partido especial para mí. Estuve cuatro temporadas en el Unicaja, fue una gran etapa y me agrada jugar ahora contra ellos y ver a los amigos que hice en Málaga. Pero, por supuesto, quiero ganarles", explicaba en palabras para el departamento de comunicación del club madrileño.

"Ellos son un gran equipo aunque no estén en un buen momento. El domingo hicieron un buen partido, veremos qué pasa. Jugamos en casa y es muy importante para nosotros sumar esta victoria. Luego tendremos veinte días de trabajo para seguir entrenando, mejorar detalles y seguir progresando", comentaba el serbio, que está promediando 10.4 puntos, dos rebotes y 1.9 asistencias para 7.2 de valoración en 28 minutos. Comparte vestuario desde hace unos días con Ray McCallum, con el que coincidió en Málaga y ha llegado con un contrato temporal.

Sobre el momento del Urbas Fuenlabrada hablaba. "Tenemos mucha oscilación en nuestro rendimiento últimamente. Quizá tenga que ver que estamos jugando dos partidos por semana y anteriormente estábamos acostumbrados a jugar solo uno. Tenemos que ser más fuertes mentalmente, se juntan entrenamientos, viajes, partidos, y hemos de estar más concentrados si cabe. Si te sientes cansado o las cosas no salen como deseas, tienes que estar más preparado mentalmente para encontrar el camino y estar juntos. En semanas anteriores hemos venido haciendo un buen trabajo, se ha visto una mejora en nuestro juego, si avanzamos en algunos detalles creo que seguiremos creciendo", analizaba.

Milosavljevic comentaba qué deben de hacer para ganar al Unicaja. "La clave es la misma que siempre. Si jugamos bien en defensa, si lo hacemos con energía y no rehuimos el contacto podemos jugar contra cualquiera, sin duda. En el momento en que pensamos que somos mejores de lo que somos y nos centramos solo en el ataque, entonces esta liga te pone en tu sitio. En ACB si no juegas duro en defensa no ganas partidos. Sé que tenemos mucha potencial, tenemos talento y físicamente somos buenos así que pongamos energía y dureza en defensa. Para nosotros el ataque no es un problema, siempre encontramos la manera de anotar, incluso en los días malos. La defensa es la clave, sin duda", remachaba.