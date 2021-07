Más movimiento en la ACB: Bako, Hanga, Marc García, Llovet, Maye...

El mercado ACB sigue en plena ebullición y muchos son los clubes que continúan reforzándose de cara a la temporada 2021/22. El Unicaja, aunque aún no hizo oficial la llegada del base italiano Marco Spissu, tiene su mirada puesta en Donta Hall. A continuación, los movimientos de las últimas horas:

Ismael Bako llega a Manresa

El Baxi Manresa ya tiene a su pívot titular para la temporada 21/22 después de incorporar al belga Ismael Bako, que la pasada campaña jugó la Euroliga con el ASVEL Villeurbanne. El jugador, de 25 años y 2,08 metros de altura, llega al Nou Congost, donde jugara las dos próximas campañas.

Bako es internacional por Bélgica y se trata de un jugador atlético, con gran capacidad para jugar por encima del aro. En la última temporada ha protagonizado muchas de las jugadas más espectaculares de la Liga Francesa. Su fichaje responde a la necesidad de Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, de tener pívots que puedan correr la cancha.

El jugador belga también tiene experiencia en la Liga de Campeones, misma competición que jugará con el conjunto manresano esta temporada. Su participación fue con el Amberes Giants de Bélgica la temporada 2018-2019. Antes, militó también en el Lovaina Bears de la Primera División belga de baloncesto. En la última temporada con el Asvel, Bako promedió 5,6 puntos y 3,6 rebotes por partido en la competición doméstica.

Es el octavo fichaje y, en principio el último, del Baxi Manresa para la siguiente temporada. El jugador belga completa el juego interior tras las llegadas de los pívots Luke Maye, Chima Moneke y Marcis Steinbergs. Además, el pívot Yankuba Sima sigue de la temporada pasada y será el compañero de posición de Ismael Bako.

Sergi Quintela sigue en el Breogán

El Río Breogán cuenta con Sergi Quintela para su proyecto en la Liga Endesa y con ese objetivo ha renovado al jugador lucense, que juega de escolta y tiene 25 años. Sergi Quintela seguirá en la máxima categoría al lado de su hermano Erik, cuya continuidad ya había sido anunciada por el director general del club, Tito Díaz, en una rueda de prensa.

"No todos los días se puede anunciar la renovación de alguien de la casa. No todos pueden tener a dos hermanos de la tierra vistiendo la camiseta de su equipo. No siempre. Pero sí hoy, tenemos la suerte de anunciar que Sergi Quintela jugará en el Río Breogán en ACB", publicó el club en sus redes sociales.

El Real Madrid confirma a Hanga

El Real Madrid de baloncesto ha anunciado este viernes el fichaje del alero húngaro Adam Hanga, hasta ahora en las filas del Barça, que hace una semana hizo oficial que el jugador, al que le quedaba un año de contrato como azulgrana, no iba a seguir en el equipo la próxima temporada. El Real Madrid define a Hanga como "uno de los mejores defensores de Europa y en la última Liga promedió un 50,7% de acierto en los triples". El acuerdo es por dos temporadas.

Adam Hanga, que nació el 12 de abril de 1989 en Budapest, promedia en la Liga Endesa 8,6 puntos, 3,6 rebotes, 2 asistencias, 1,2 recuperaciones y 10,5 de valoración. El Real Madrid recuerda que tras debutar en la temporada 2006-07 con el Albacomp húngaro, recaló en la ACB con el Manresa, al que lideró en la campaña 2012-13 con medias de 11,7 puntos y 13,8 de valoración. Luego fichó por el Baskonia, disputó una temporada en Italia y regresó a Vitoria.

En el último año en Vitoria promedió 10,5 puntos por partido en la Euroliga, fue elegido el mejor defensor de esa competición y entró en el mejor quinteto de la ACB. El internacional húngaro, de 32 años, fichó por el Barça en el verano 2017, procedente del Baskonia, y se marcha después de disputar 276 partidos durante las últimas cuatro temporadas, en las que ha levantado cuatro títulos: una Liga Endesa y tres Copas del Rey.

Adam Hanga era uno de los capitanes del equipo catalán, pero había perdido protagonismo con la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo, y el club, que debe reducir urgentemente su masa salarial, decidió prescindir de sus servicios.

Llovet, en Andorra hasta 2024

Nacho Llovet, ala pívot del MoraBanc Andorra que finalizaba contrato la temporada 2022/23, firmó hoy una extensión de una temporada más. El jugador catalán, de 30 años y 2.02, llegó al club del Principado la temporada 2019/20 procedente del Monbus Obradoiro. Esta campaña, Nacho Llovet ha jugado 24 partidos de Liga Endesa con 4 puntos por partido, 3,8 rebotes y 6,7 de valoración. En la Eurocup, el ala pívot formado en el Joventut de Badalona jugó 16 partidos con 3,3 puntos, 3,8 rebotes y 3,7 de valoración. El final de temporada se lo perdió por una lesión en la rodilla.

Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc, alabó a Llovet después de está extensión de contrato que lo une hasta el 2024 con los andorranos. "Él es uno de los líderes de nuestro equipo y uno de los pilares sobre el que se esta construyendo el futuro", aseguró Solana. El club continua buscando su último fichaje para completar una plantilla de 14 jugadores.

El Baxi Manresa apuesta por Maye

El Baxi Manresa ha anunciado el fichaje del ala pívot estadounidense Luke Maye de 24 años y 2,03 metros de altura. Un jugador que en 2017 se convirtió en héroe de la Universidad de Carolina del Norte tras anotar la canasta ganadora que le daba el título de la NCAA (liga universitaria de los Estados Unidos) a su equipo frente a Kentucky.

Maye ha jugado la última temporada en el Dolomiti Energia Trento de la primera división italiana, además de jugar también en la Eurocup. En la competición europea ha disputado un total de 14 partidos con un promedio de 11,2 puntos (30,3% en triples), 6,4 rebotes y 1,4 asistencias en 25 minutos por encuentro. De hecho, esta última temporada ha sido la primera como profesional para el jugador estadounidense. Se trata de un jugador con buena capacidad para el tiro de media y larga distancia que, además, es contundente y duro en la pintura. Ha logrado ser MVP de una jornada de la Eurocup y uno de los jugadores más importantes de su equipo. Firma dos campañas con el equipo del Nou Congost (hasta 2023).

Esta temporada en Eurocup ha dejado actuaciones para el recuerdo, por ejemplo, contra el Lokomotiv Kuban donde anotó 25 puntos y capturó 15 rebotes para un 34 de valoración. También destacó su partido contra el Metropolitans gracias a sus 22 puntos y 9 rebotes para un total de 27 créditos de valoración. El ala-pívot es el séptimo fichaje del equipo catalán tras las incorporaciones del base Vasilije Pusica, los aleros Joe Thomasson, Janis Berzins y Elias Valtonen y los ala-pívots Marcis Steinbergs y Chima Moneke. Precisamente con estos dos últimos compartirá posición, aunque Maye está llamado a ser el titular.

El Burgos convence a Marc García

El Hereda San Pablo Burgos y el jugador manresano Marc García han llegado a un acuerdo por el que el escolta competirá en las filas del conjunto burgalés para la temporada 2021/22 de Liga Endesa ACB y en la Liga de Campeones. El escolta catalán de 1,97 metros hace el grueso de su trabajo desde el juego exterior, donde reforzará la plantilla burgalesa de cara al nuevo curso.

El manresano arrancó su carrera en el mundo del baloncesto en su ciudad natal, pasando por las categorías inferiores del CB Manresa antes de firmar con el FC Barcelona. En la temporada 2014/15, la entidad azulgrana lo cede a La Bruixa D´Or Manresa, en lo que fue su regreso a casa y su primera experiencia en ACB, para retornar después a la estructura del Barça, compitiendo con su filial en LEB Oro, además de pertenecer a la plantilla del Real Betis Energía Plus en el curso 2016/17, donde coincidió con el técnico Zan Tabak.

El escolta fichó por Montakit Fuenlabrada en el verano de 2018 para una etapa de tres años, en la que además de participar en la Liga Endesa, adquirió experiencia durante una temporada en la BCL, competición a la que retornará ahora de la mano del Hereda San Pablo Burgos. En aquel curso europeo 2018/19, el manresano promedió 11,7 puntos por encuentro y firmó un 47,1% de acierto desde el perímetro.

En la pasada campaña en el conjunto fuenlabreño, Marc García alcanzó su tope de anotación en la liga doméstica, con un excelente partido en el que sumó 33 puntos, convirtió cinco triples de ocho intentos y capturó 6 rebotes. Su valoración de 39 créditos le llevó a convertirse en el Jugador de la Jornada 6 de Liga Endesa.

Mike Daum no seguirá en el Obra

El ala-pívot norteamericano Mike Daum no continuará la temporada 2021-22 en el Monbus Obradoiro, al que llegó hace dos veranos procedente de la Universidad de South Dakota State. “En Santiago he vivido dos años increíbles, este equipo y esta ciudad siempre tendrán un lugar especial en mi corazón”, declaró en su carta de despedida Daum, que jugará el próximo curso en el Derthona Basket de la Lega italiana.

En los 30 partidos de la liga Endesa que disputó la temporada pasada con el Obradoiro, el ala-pívot norteamericano promedió 9.7 puntos, 4.4 rebotes y 0.5 asistencias para 8.7 de valoración. El equipo santiagués ha anunciado seis fichajes para el próximo campeonato: Fernando Zurbriggen (Obras Sanitarias), Viny Okouo (Gizpuzkoa Basket), Braydon Hobbs (Oldenburg), Henry Ellenson (Raptors 905 Mississauga), Thomas Scrubb (JL Bourg) y Marko Filipovity (Basket Pésaro).