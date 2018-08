Un paliativo para las ventanas

El Unicaja avanza en una solución satisfactoria, quizá la menos mala, para paliar la desbandada de jugadores internacionales para la ventana de partidos de selecciones que habrá a mediados de septiembre. Explicó Luis Casimiro, técnico cajista, que el trabajo de Carlos Jiménez, director deportivo, está surtiendo efecto y ya se ha conseguido que los primeros jugadores que estaban citados dilaten su incorporación. Espera que se cumpla la ley, que señala las 72 horas anteriores al primer partido oficial el plazo de incorporación obligatorio para lo jugadores. Algunas federaciones habían citado 10 o 12 días antes.

"Sentaría a todos en una habitación y hasta que no hicieran un calendario común FIBA, Euroliga y hasta NBA no les dejarían levantarse, pero creo que no me van a hacer caso", explicaba en tono jocoso Luis Casimiro: "Se ha tratado muy bien el tema desde el club. Carlos Jiménez ha puesto bastante información en la mesa a los jugadores, de reglamentación y más situaciones, de las normas del club. Estamos consiguiendo, espero no equivocarme, que los jugadores se puedan ir al unísono. No lo tengo garantizado aún, pero Carlos ha trabajado con unas directrices para conseguir que todos se vayan el mismo día".

Explica Casimiro cómo sería de beneficioso en el proceso de construcción del equipo que la ausencia de jugadores no fuera escalonada sino al unísono. "Me permite trabajar y avanzar en el aspecto táctico, pausar ahí mientras está el parón de las ventanas y recuperar cuando regresen. No deja de ser un contratiempo, pero por mucho que lloremos no arreglamos nada. Y creo que se está avanzando bien. La idea sería jugar el circuito ACB 2 y 3 de septiembre, el 7 de septiembre en Puertollano y que después se vayan. Si conseguimos que estén ausentes sólo del 8 al 18 el daño no sería el peor posible, dentro de lo malo. Quedaría después una semana para la competición. Por mucho más que lloremos no conseguimos nada", razonó el técnico manchego.

Tiraría Casimiro en ese periodo de ausencia masiva de la cantera. "Los juniors que empiezan en breve con Germán subirán hasta llegar a los 12 necesarios para entrenar. Se van siete, creemos, se quedan cinco profesionales y completaríamos con el resto. Intentaremos aprovechar el tiempo y hacer otro trabajo diferente. No creceremos en táctica pero sí a nivel físico o técnica individual", señaló el técnico manchego. En principio, Wiltjer, Roberts, Suárez, Viny y Dani Díez serían los no convocados por selecciones, aunque falta ver las listas definitivas.