Es el momento. El Montakit Fuenlabrada vive en los puestos de descenso en las últimas fechas pero su tendencia es ascendente. La tormenta de lesiones, que ha propiciado un rosario de cambios en su plantel amaina, han firmado a Anthony Brown del Limoges para que su perímetro tenga más argumentos y las entradas están agotadas desde el viernes. Más madera: vuelve Karvel Anderson, su máximo anotador, ya recuperado de su lesión. El Unicaja visita una caldera que quiere salir del descenso lo antes posible y la jornada se lo permite. Los malagueños encontrarán yesca a punto de encenderse en el Fernando Martín.

Hoy mismo tendrá la oportunidad si doblega a los malagueños y de poner por debajo de ellos en la tabla clasificatoria a UCAM Murcia y Movistar Estudiantes que han perdido en los partidos que abrían la jornada contra en casa por un punto contra el Bilbao y en casa del Obradoiro respectivamente. Todo le cuadra ahora al Fuenlabrada que ha conseguido tres de sus cuatro triunfos ante su público: Estudiantes, UCAM Murcia y Baxi Manresa. El otro triunfo fue en casa del errante Baskonia de esta temporada.

Además, Cuspinera no sólo recuperó a Francis Alonso, también a Eyenga y Rowland –con pasado ejerciendo de base en el Unicaja– que ya disputaron la última jornada pero que no se han librado de las lesiones que asolan al equipo. Como propina recibió el día de San Esteban a Anthony Brown, puntos para el perímetro con pasado NBA y que no lo ha hecho mal en el Limoges. Y vuelve Anderson.

Con ése panorama, el Unicaja viaja al sur de Madrid con el objetivo de arrancar un tramo de la temporada que es clave. Con siete victorias en la ACB y el retorno de la Eurocup a la vuelta de la esquina, la escuadra de Luis Casimiro sólo ha descansado un día y se ha mentalizado para un parcial que debe de estabilizarle en la zona noble de la ACB y darle motivos para soñar en Europa. En primavera se deciden las finales, en invierno si hay opción a ellas. Además, deberá de ejercer de anfitrión en la Copa.Tal vez por ése apretado calendario, Casimiro no quiera correr riesgos con los jugadores lesionados. Retorna a la expedición Melvin Ejim que no está en el equipo desde que Brizuela llegase a la disciplina de la capital de la Costa del Sol. El canadiense puede que no participe tanto como antes de lesionarse en este retorno al parqué. En cualquier caso, la vuelta es esperada y ahora su técnico tendrá que mimarle para evitar recaídas.

No entrar en la guerra de trincheras que plantearán los de Cuspinera puede ser complicado, correr parece el gran objetivo de los andaluces para un choque en el que juego interior deberá de aportar lo suficiente como para no perderle la cara al envite si los triples deciden no entrar como en la última cita contra el Zaragoza.

Ése tópico fabricado a partir de una fábula de Esopo de ser “un lobo de la con la piel de cordero” también le viene bien al choque: el Fuenlabrada parece anclado en la zona baja de la clasificación, pero para la visita del Unicaja lo tiene casi todo justo dónde más le puede beneficiar. El Unicaja debe demostrar sus galones en ACB.