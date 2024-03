El primer descarte de verdad

Ha resuelto Ibon Navarro esa situación de tener que descartar a un jugador con naturaleza. La única incomodidad, que alejando la vista se convierte en bendición, de tener una plantilla con trece jugadores y donde el avance de las semanas no provoca lesiones, que habla muy bien del staff del Unicaja, trabajo que ya dio un rédito extraordinario la temporada pasada y que vuelve a aparecer, al menos hasta mediados de marzo. Ahora viene un Unicaja-Real Madrid, el primer partido con etiqueta grande desde que Ibon cuenta con su plantilla al completo. También la Copa con Lenovo Tenerife, pero más sencillo de amenizar porque la ACB te podía permitir variar convocatoria durante el fin de semana, situación que por desgracia no pudo darse. Descansó Will Thomas frente al Tofas, Lima fue padre hace unos días y no viajó a Lugo, antes Alberto o Sima, y todos los norteamericanos, fueron elegidos en BCL desde que arrancó la temporada. La decisión de calado es ahora, un partido que todo jugador desea disputar, y que también servirá de referencia si el Unicaja juega partidos de cierta trascendencia hasta junio, que todo hace indicar que así será por la trayectoria magnífica del equipo malagueño.

En la previa del Unicaja-Real Madrid, Ibon Navarro hablaba de un tema que la plantilla tiene interiorizado, pero que no omite la complejidad a la hora de elegir. "Quedan tres días. Dos entrenamientos y la mañana del domingo. Vamos a esperar. Primero que no tengamos un problema físico y ya luego tomaremos una decisión que corresponda. No lo sé. Tenemos que pensar muy bien contra quién jugamos, cómo estamos, qué necesitamos, y ya veremos. Si me lo soléis preguntar el día antes, imagina cuando quedan dos días todavía. No sé lo que haremos. Tengo una idea en la cabeza. Pero primero veremos el estado físico del equipo. Si hay un jugador que no está al 100%, tomaremos una decisión alternativa a la que podamos tener ahora", explicaba el entrenador del Unicaja en sala de prensa. Pocas pistas, partida de ajedrez, pero una idea que sobrevuela en la cabeza, que verá la luz un rato antes de arrancar ese partido ante los de Chus Mateo.

Un casting abierto, reducido porque, dentro de ese concepto de roles igualados en los malagueños, hay jugadores con gran jerarquía en el funcionamiento del equipo, esas piezas estructurales. Es una de las grandes incógnitas hasta el partido del domingo, que se ha convivido con ello recientemente, pero será el primer descarte de verdad.