El Unicaja regresó ayer de París a media tarde y este jueves disfrutará de un día de descanso completo, algo infrecuente en las últimas semanas. El calendario no da tregua y al club malagueño le ha respetado el Covid-19, también a sus rivales, en la medida de suspender partidos. Ha habido dos casos aislados, además de falsos positivos antes del estreno que obligaron a reprogramar el debut ante el Joventut, que no se extendieron y convirtieron en foco, por lo que no tuvo problemas para jugar.

El equipo entrenará después viernes y sábado y volverá a descansar el domingo aprovechando que no se juega este fin de semana porque es la jornada de receso para el cuadro malagueño por los equipos impares que hay en la competición. Ya retomará el trabajo lunes y martes para preparar el duelo ante el Mornar Bar en el Carpena.

Serán, pues, días para trabajar en los aspectos del juego en los que no se está trabajando adecuadamente en este primer cuarto de temporada. También para la integración de jugadores que han estado fuera semanas o meses, casos de Jaime Fernández y Gal Mekel. La recuperación de Milosavljevic también está próxima, aunque no es tan inminente empezará a trabajar con sus compañeros. Vendrán cuatro partidos, dos de Eurocup (ante el Mornar Bar en casa y en Podgorica, si el Buducnost se recupera de los positivos que le obligaron a suspender el partido esta semana ante el Brescia) y dos de ACB (en casa ante el GBC Gipuzkoa y en Madrid ante el Movistar Estudiantes) antes de otro parón, el de las ventanas de las selecciones, que parará la actividad de clubes hasta el 6 de diciembre. Para las ventanas, de celebrarse como están previstas, habrá desbandada de jugadores cajistas con sus selecciones.