MVP de la ACB: Último día para votar a Dylan Osetkowski

En esa campaña pro Dylan Osetkowski por ser MVP de la ACB, los aficionados del Unicaja tendrán hasta este martes por la tarde (18:00 horas) para votar al californiano, que actualmente lidera la votación popular con un 28% del recuento, abriendo ventaja con Gio Shermadini (14.6%) y Andrés Feliz (11%). Luego quedará la votación de los jugadores, que debería revolucionar esa lista. A favor de Osetkowski juega la consideración a este Unicaja que acaricia el liderato, una forma de premiar la trayectoria del equipo malagueño con un premio que tiene su prestigio. También su carisma, carácter muy a favor de esa candidatura. Un anticipo puede ser una reciente encuesta de ACB a varios jugadores que fueron MVP: Ioannis Bourussis, que apareció en el Belgrado Arena durante la Final Four de BCL, apuesta por Marcelinho Huertas; Nocioni por Campazzo; Tiago Splitter señala a Tavares, y el excajista Walter Herrmann se decanta por Laprovittola. Tras ganar a UCAM Murcia el pasado domingo, Ibon Navarro mencionaba esa posibilidad de Osetkowski MVP. "No me he enterado de nada de eso del MVP. Si Dylan es MVP, va a traer pizzas al vestuario durante una semana, eso seguro", bromeaba.

Cómo votar a Osetkowski

En X. Enviando un tuit con el hashtag #MVPMovistar seguido del nombre del jugador al que quieres votar o su cuenta de Twitter (si tiene). Los retuits también suman en la votación, así que no solo cuenta tu voto, sino también el de tus amigos que compartan tu mensaje. Para poder contabilizar el voto, la cuenta debe ser pública.

En Instagram. Se recogerán todos los votos que nombre al jugador lleguen con el hashtag #MVPMovistar en los comentarios de las publicaciones sobre el premio del Instagram de @acbcom, cuenta oficial de la acb.

En la app oficial de la acb. Descárgate la app oficial de la acb en Google Play o la App Store y sigue estos pasos:

1- Entra en la sección MVP Movistar de la portada2 - Regístrate en acbID o loguéate si ya tienes un perfil creado previamente (es el mismo que el del SuperManager)3 - Accede a la votación4 - Elige a tu jugador favorito (una vez por día y cuenta de acbID)