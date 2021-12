Scariolo: "Antes parecía el rey del mambo si ganaba un partido"

Sergio Scariolo es el protagonista de una nueva entrega de The Coaching Experience, el formato que, de la mano de Piti Hurtado, analiza la situación del baloncesto actual con los mejores técnicos de Europa. El bresciano, actual entrenador de la Virtus Bolonia y seleccionador nacional, explica cómo se gestiona a uno de los equipos de referencia en la Eurocup y a la mejor selección del mundo prácticamente al mismo tiempo.

Los hermanos Gasol, Llull, Rubio, Calderón, Navarro… Una generación de oro con un denominador común con nombre y apellido: Sergio Scariolo. Para el entrenador, dirigir ese grupo era un reto, pero también una gran satisfacción: “Era realmente bonito proponer cosas porque eran super receptivos y muchas veces, propositivos a la hora de sugerir matices que podían funcionar”. Mención especial para los hermanos Gasol, a los que Scariolo dio la oportunidad de jugar juntos en la pintura: “Jugar con Pau y Marc juntos fue una situación muy atípica. Son extremadamente inteligentes, buenos pasadores, no necesitan grandes espacios para maniobrar. Su inteligencia, defensivamente, les permitía tener más movilidad conceptual que física. La única pareja que yo recuerdo en eficacia era la de Udoh-Vesely en el Fenerbahce”.

“Para mí, cada vez más, aprecias el proceso. Podría decir que me gusta más un entrenamiento que un partido, porque es una fase muy creativa. Ganar es una sensación de que un grupo de personas ha hecho un buen trabajo, te pones fuera de eso para admirarlo”, explica Scariolo en The Coaching Experience, donde reconoce que el paso del tiempo le ha ayudado a madurar a la hora de afrontar las victorias y las derrotas: “Vivo mucho mejor que antes. Antes me parecía una tragedia haber perdido y a veces, no muy inteligentemente, parecía que fuera el rey del mambo si había ganado un partido. Aprendes a relativizar, a darte cuenta de que una carga emocional demasiado pesada no te ayuda nada”, afirma el preparador, acostumbrado a convertir a sus equipos en favoritos: “Volver a ganar con un equipo diferente es muy difícil, tienes que empezar de nuevo. Te enriqueces de lo que has interiorizado ganando, eres más creíble con tus jugadores, porque has ganado y confían en que les ayudes a volver a ganar”, señala Scariolo.

Precisamente en esa relación con el jugador y su forma de actuar dentro y fuera de la cancha también ha evolucionado el actual seleccionador nacional: “Lo que he aprendido es a escuchar y observar el lenguaje corporal, la forma de ser y comunicarse entre ellos. Debemos observar la realidad, entender lo que nos transmite, e intentar ser eficaces en transmitirles lo que creemos que es adecuado”.

Respecto al debate sobre las dimensiones actuales de las canchas del baloncesto europeo, Scariolo toma como referencia la NBA: “Una diferencia importante en Europa respecto a la NBA es que la diferencia en el ancho de la cancha se hace notar mucho justo a la hora de los triples desde la esquina. En la NBA es el tiro más buscado después de la bandeja, en Europa casi no se permite”. Uno de los aspectos que más está cambiando en el baloncesto actual es la posición del poste bajo, que el entrenador de origen italiano ve de esta manera: “Es cierto que hay menos presencia de hombres altos en el poste bajo. Muchas veces, cuando se apoya la pelota al 5, es para producir acciones que no necesariamente lleven al tiro en el 1 contra 1. Se pone la pelota al poste bajo para poner presión a la defensa rival cerca del aro y para traer ayuda en función de esta presión y generar tiro para los demás”.