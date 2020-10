El Buducnost de Melvin Ejim comienza en cabeza

Se terminó la primera jornada de la Eurocup y el Buducnost es el que comienza en cabeza en el Grupo B. El conjunto montenegrino se impuso de manera solvente al Brescia (93-81) en casa y empieza mandando. Gran actuación de Nikola Ivanovic (24 puntos y cinco asistencias), que estuvo bien secundado por el ex cajista Melvin Ejim, que rozó el doble doble (16 puntos y nueve rebotes). Willie Reed, reciente fichaje, terminó con 13 tantos y seis capturas. Por detrás de los balcánicos está el Unicaja, que ganara al Boulogne Metropolitans 92. El average de los de Podgorica es de +12, por el +8 de los malagueños.

El mismo que el del ratiopharm Ulm, que ganó en su pista al Mornar Bar (que ocupara la plaza del Maccabi Rishon LeZion) por 84-76. En los de Jaka Lakovic emergieron dos jóvenes, capitales en el triunfo. Dylan Osetkowski metió 22 puntos, cogió siete rebotes y repartió seis asistencias. En 18, 8 y 6 se quedó Troy Caupain, que fue el MVP de la jornada inaugural del segundo torneo continental. En la próxima, la siguiente semana, hay otro buen menú: Mornar Bar-Unicaja (martes 6 de octubre a las 18:00 horas), Metropolitans-Buducnost y Brescia-Ulm.

.@caupain10 becomes the MVP of Round 1 in the 2020-21 regular season!💯👏#RoadToGreatness pic.twitter.com/XYZOUFvsNs