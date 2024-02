Una semana de descanso y desconexión para el Unicaja

El Unicaja, tras la dura eliminación de este viernes en la Copa del Rey con el Lenovo Tenerife, tendrá ahora una semana de descanso para que sus jugadores carguen pilas para el segundo tramo de temporada, en el que sigue habiendo muchas expectativas por el tremendo trabajo que se ha realizado. La derrota ante el cuadro lagunero fue una decepción, obviamente, pero hay mucho trabajo por delante. Ibon Navarro y su staff decidieron que el equipo no trabajara hasta el próximo viernes 23 de febrero, una semana después del encuentro de Copa. Como ya se hizo el año pasado tras ganar el título, siete días para oxigenarse y para desconectar física y mentalmente.

La carga emocional fue mucho mayor con el título en Badalona, también la exigencia física tras tres partidos a cuchillo, que dejaron una lesión de duración media de Djedovic. En esta ocasión ha sido menor, pero también el palo psicológico es superior y no hay percances físicos. Así que también será labor de recuperación. Hay tres jugadores con las selecciones (Alberto Díaz, Sima y Perry), así que una parte importante de la plantilla permanecerá en Málaga. Hay libertad para que los jugadores se muevan y hagan los desplazamientos que deseen en estos días. Hay que recuperar gasolina. Ibon ya explicaba el año pasado que asumía que podían bajar los resultados después, pero que era necesario para llegar frescos al tramo final de temporada. Con el segundo puesto en la ACB bien consolidado y con el pase a cuartos de final de la Basketball Champions League bastante encarrilado, invicto y con dos victorias fuera, hay margen para que el equipo tenga otro tramo de trabajo para llegar fino a la siguiente fase decisiva de la campaña, con los play off de la Basketball Champions League y la Final Four en perspectiva y unos play off de la Liga Endesa que, si nada se tuerce, pueden ser con factor cancha hasta lejos.