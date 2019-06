Scariolo demanda identidad para el Unicaja

Cuando Sergio Scariolo habla sienta cátedra, más si es en Málaga, un panorama que conoce bien. Se le preguntó al bresciano por el Unicaja en el homenaje que le dio la Junta de Andalucía, en colaboración con la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. Pocos dominan más los caminos que recorre al club de Los Guindos que el hombre que más alto lo llevó. Dejó varios mensajes entre líneas el reciente campeón de la NBA.

"Me he acordado de Toa Paterna. Por este club han pasado grandes profesionales y están todavía, hay gente que tiene mucho talento. Cuando pienso en el Unicaja pienso como en el Inter, me veo como aficionado. Estoy contento si gana y no tan contento si pierde. Es como el Inter, el primer resultado que siempre quiero ver. Es la sensación que quiero yo", reflexionaba Scariolo, que ahondaba en el término "identidad": "Los jugadores van y vienen y se puede fichar mejor o peor. No tiene uno de los cuatro mejores presupuestos de la liga por lo que si está entre los cuatro mejores es un gran éxito. Si no, hay que ver porqué no has estado. El deporte tiene tantos matices... Lo único que puedo decir es que hay un plan serio, te gustaría ver una identidad, una personalidad. Esa universidad que se pone 40 minutos en zona, que es todo negro, todo blanco, todo verde... Una identificación donde la gente se pueda reconocer más allá de que un año ganes más o menos".

El italiano ahondaba en su explicación. "Queremos ser así y lo explicamos, quizá tocará sufrir un poquito para llegar a serlo, pero quizá cuando lo consigamos todo el mundo tenemos un orgullo de pertenecer a algo especial, diferente. Un poco como los college americanos, tienen algo especial. Este año estuve por primera vez en una Final Four universitaria con 70.000 personas, la ciudad estaba invadida por el espíritu. No quiere decir que todos tienen que ser jóvenes. Eso me encantaría. Luego un año puedes tener un poco más de suerte, la pelota se empina o se cae para abajo. Hay mucha gente que está aquí en la que confío mucho. Soy optimista porque lo veo más como un fan que como un profesional", decía contundente.

Imbroda: "Siempre está llamado a estar entre los cuatro mejores"

También reflexionó sobre el presente del cuadro cajista Javier Imbroda, otra figura que estuvo en la banda del Carpena. El mítico entrenador, ahora político, iba más allá. "Yo creo que el Unicaja es un club absolutamente consolidado entre los mejores a nivel nacional e internacional. Siempre cuenta con unos recursos menores que los grandes de siempre y es complicado cuestionar esa dinastía de los grandes. Siempre está llamado a estar entre los cuatro mejores, entiendo que debe exigirse estar ahí y luego quién sabe. Hay temporadas donde los equipos sacan un rendimiento mayor del esperado y te puedes encontrar con algo", comentaba, para incidir en la idea: "El Unicaja debe exigirse estar entre los cuatro primeros, debería ser el desafío de cada temporada. No es fácil. Por tradición, afición, ciudad, lo que es y el patrocinador, al cual necesitaremos tiempo para agradecer, creo que ese tiene que ser el destino final".