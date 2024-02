El simbólico apoyo de Juanma Rodríguez a Ibon Navarro

Ibon Navarro vivió una de sus noches más difíciles como entrenador del Unicaja, etapa que ya dura dos años. Se marchó el sueño de la Copa del Rey en Málaga, golpe duro por la velocidad que sumaban los malagueños, ese control de expectativas dañino, como ya ocurrió en la Final Four de BCL, y encima tener delante a un Lenovo Tenerife que alcanzó el mejor nivel que se le conoce de estas últimas temporadas. En una rueda de prensa posterior difícil, por una tristeza generalizada, llamó la atención que Ibon Navarro estuviese acompañado de Juanma Rodríguez. El director deportivo rara vez aparece, salvo para actos protocolarios, alguna presentación, como la de Marta Fernández recientemente, o la renovación de Alberto Díaz que cristalizó el pasado verano. Pero no después de un partido, tampoco en la derrota con el Telekom Bonn en la Final Four de BCL. Mensaje potente. De unión después de un varapalo que no varía la trayectoria del equipo esta temporada. Pero será un parón de Copa difícil en Los Guindos.

Otro hecho llamativo en esa rueda de prensa fue la posición del director deportivo. Justo de manera frontal, de apoyo, pero también de protección, como una especie de guardaespaldas. Muy atento a las preguntas y respuestas, con la mirada recta hacia Ibon Navarro, cuando Rodríguez suele ocupar las esquinas de las primeras filas, o junto a las cámaras en la pronunciada sala de prensa del Carpena, como hacen directores deportivos o jefes de comunicación, de equipos rivales, que aguardan mientras el entrenador acaba su intervención. Momentos muy ricos en la comunicación no verbal, y una muestra de la relación tan sólida que existe entre Juanma Rodríguez e Ibon Navarro, ambos insistían durante la semana que se estaba preparado en cualquier escenario, también López Nieto. "Les he dicho a los chicos que estoy igual de orgulloso, y seguro que la afición también. Es un torneo de tres días, donde tienes que estar perfecto. Si no lo estás, no lo ganas. Todos habríamos firmado estar en esa situación. Ojalá haya fracasos como estos todos los años, de estar en una Final Four o una Copa del Rey", la mejor reflexión del vitoriano.