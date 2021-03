Joan Peñarroya actualiza su tarjeta de visita

La derrota del Unicaja ante el Hereda San Pablo Burgos dejó herido al equipo malagueño, que se queda a tres victoria del cuadro burgalés, que tiene tres partidos menos. 16-7 y 13-13 son los balances respectivos, buena fotografía de la diferencia entre los dos equipos este año. El partido volvió a evidenciar que Joan Peñarroya es un entrenador de mucho nivel. Con un equipo mermado, con jugadores salientes del Covid-19 y apenas tres entrenamientos en las últimas tres semanas, dio una lección en la segunda mitad a un equipo malagueño que evidenció de nuevo sus vergüenzas estructurales.

Es la segunda temporada de Peñarroya en Burgos. En su etapa en la ciudad castellanoleonesa ha jugado semifinales de ACB, la primera Copa del Rey y consiguió dos títulos, la Champions y la Intercontinental. Difícil hacer más. Una carrera pujante en el banquillo que ya le hacía estar muy en el radar del Unicaja, gustaba ya de hecho en su etapa en Andorra, donde, por ejemplo, lanzó la carrera de Jaime Fernández. De hecho, cuando se destituyó a Luis Casimiro se planteó la posibilidad de abordar en ese momento o, ante la tesitura delicada económica y de imagen, este verano la contratación del técnico catalán, bien visto por los responsables cajistas. Con su agente, José Ortiz, también hay relación óptima.

Se apostó entonces por Fotis Katsikaris, que está realizando un buen trabajo, que ha tocado algunas teclas dentro y fuera de la pista que parecían necesarias y con el que hay firmado un año más, con posibilidad de ruptura este verano por las dos partes. El técnico griego ha cambiado cosas y hay satisfacción, pero no puede disimular totalmente las carencias del plantel. Y necesita legitimar su trabajo con sus resultados de cara al año próximo. Meterse en el play off parece necesario para que esa relación se prolongue. Era una de las disyuntivas que había en ese momento del fin de la era Casimiro, si apostar por lo que había y alguien de la casa, minimizando costes, y pensar ya en el año que viene o intentar mejorar en lo que quedaba de temporada. Un club de la entidad del Unicaja no puede tirar una temporada en enero y se tiró hacia delante con el heleno.

El nombre de Peñarroya, no obstante, estará en el candelero este verano. Los banquillos de los equipos españoles de Euroliga parecen estables, con la duda de Ponsarnau en Valencia. Peñarroya es un técnico ambicios. Y aunque hoy en día el Burgos está por encima deportivamente del Unicaja, así lo demuestran los resultados en las dos últimas temporadas, Málaga sigue siendo una plaza codiciada para entrenadores y jugadores. Su tarjeta actualizada de visita la dejó el sábado en el Carpena, con una actuación de su equipo ejemplar en una circunstancia difícil.