Es difícil descubrir algo nuevo de Tim Abromaitis, un jugador de dilatada trayectoria y que ya pasó cuatro años en España. Todos en Tenerife, donde en dos compartió vestuario y pintura con Fran Vázquez, malagueño de adopción. Se entendieron bien dentro de la pista, pero también fuera. Pocos mejor que el de Chantada, que disfruta de la Costa del Sol tras su retirada, para conocer más a fondo al primer, y puede que único, fichaje del Unicaja en este verano. Una aproximación al estadounidense, la gran apuesta de la zona noble de Los Guindos para dar un salto cualitativa para una temporada, si la pandemia lo permite, donde la exigencia volverá a ser alta.

"Me ha sorprendido porque tenía contrato con el Zenit, pero en este mundo nunca se sabe. Baja de Euroliga a Eurocup, pero es para dar un paso grande. Le va a venir bien y se va a adaptar bien", explica el gallego a Málaga Hoy, mientras desgrana el juego del americano: "Es un jugador que escucha, ayuda en lo que puede al equipo. No va a meter 30 puntos todos los días, tiene sus tiros y tiene confianza. Sobre todo es un trabajador nato, se adapta a todo, hay pocos jugadores como él. Eso es lo bueno. Hay muchos jugadores que nos cuesta no nos adaptamos al equipo, él tiene esa capacidad de hacerlo y ayuda mucho. Espero que se vea en Málaga el Tim que yo vi en Tenerife".

Esa solidez y regularidad durante una temporada es una de las virtudes que se destacan de él. "Tim no mete todos los días 30, pero todos los días hace sus 10 puntitos. No hace mucho ruido, pero termina el partido y parece que no ha hecho nada y siempre suma en ataque y en defensa. Se adapta y eso es lo bueno. Destaca por su trabajo. Siempre decía que parece que no hace nada, pero siempre suma", asegura Fran Vázquez, que puntualiza en su gran arma, para lo que llegó a Málaga: "Si hay que decir un punto a favor es el tiro de tres, abre mucho el campo. Tira más de tres que de dos, sabe cuando tiene que tirar. No hace un tiro de más. Ve donde está el hueco y entra a coger el rebote. Hay jugadores que no van a leer o no saben leer la situación".

"Yo nunca le he visto un reproche, siempre ha estado con buena cara, en malos y buenos momentos. Trabaja por y para el equipo. Es de los jugadores que me gustan, humilde y trabajador. Le da igual lo que pasa fuera, trabaja por el equipo", añade el pívot, que terminó una carrera de quilates hace un par de meses en el Casademont Zaragoza, que no tiene dudas con su físico: "Lo he visto en Champions y muchos equipos siempre aguantó físicamente. Con cincos tiene más problemas, no con gente de su mismo peso. Parece que no pero físicamente es un toro".

Hicieron buenas migas en el parqué ambos. "Hacíamos buena conexión. Muchas veces a algunos nos cuesta leer el campo y él lo lee perfectamente. Sabe donde está el compañero y sabe donde encontrar una canasta fácil o un tiro sólo. Es un jugador que abre el campo y sabe leer el juego para hacértelo más fácil. Sabía donde estaba en cada momento y nos entendíamos mirándonos a los ojos", reconoce el ex cajista, que llegó a Tenerife, precisamente desde el Unicaja, a la misma vez que Abromaitis en 2016. En esas dos temporadas juntos en el Iberostar ganaron la Champions League y la Intercontinental de la FIBA e hicieron dos presencias en play off de la ACB y en la Copa del Rey, donde en 2018 alcanzaron las semifinales.

Ese casi lustro en España le sirvió a Abromaitis, un chico aplicado también académicamente, para aprender castellano. Sin duda, para entrar en una plantilla que se mantiene casi en su totalidad es un punto a favor muy importante. No se intuyen problemas en su acople. "Le gusta adaptarse rápido y sinceramente le dije que le iba a gustar Málaga. Sabe castellano, se adapta muy rápido. Intenta adaptarse lo antes posible. Hablé con él y le dije que iba a estar a gusto en la ciudad, que la gente del club estará pendiente de él y que le echaría un cable. No hará falta", cuenta Fran Vázquez, que ya se ha instalado de manera definitiva en la Costa del Sol.

El ya ex jugador conoce bien al Unicaja de Luis Casimiro. Sin ir más lejos, su último partido como profesional lo jugó en el Carpena en febrero en la Copa del Rey. "Tiene la amenaza de Darío Brizuela y Jaime y Tim puede sacarle un poco ese agobio. En bloqueos se abre y la gente no aguanta tanto con el escolta. Y más tiros para ellos. Al Unicaja es lo que le faltaba", expone, mientras habla de la pareja que hará con Carlos Suárez en el ala-pívot, con el que comparte una estrecha amistad: "Los dos tienen esa faceta. Carlos siempre fue un alero y Tim se adapta a las dos. Tim jugó de cinco en Tenerife en quintetos pequeños. Es una estrategia diferente, pero abres el campo. Teniendo esos dos cuatro creo que la posición está completa". Un perfil sobre Tim Abromaitis, una cara conocida en el Carpena.