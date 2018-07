Eduardo García: "Los fichajes eran primeras opciones"

El Unicaja presentó la campaña de abonados que se realiza en las instalaciones físicas de la entidad. La cartelería se puede ver en la oficina de Calle Cuarteles. Allí estuvieron Eduardo García, presidente, más el jugador Dani Díez, acompañados de responsables territoriales de la entidad financiera.

Eduardo García hizo un interesante repaso a la actualidad del Unicaja. Desde la marcha de la campaña de abonados hasta la confección del equipo pasando por la cantera y la posibilidad de que la Copa de 2020 se celebre en Málaga. "Estamos satisfechos, se ha conseguido hasta ahora el 95% de renovación de abonos. Siempre sabemos que hay entre un 5% y un 8% de bajas que se compensan con las altas. Nuestro objetivo es 8.000 y ahí estamos. Tenemos gente muy creativa y la campaña es muy original y rompe con lo que normalmente se hace", explicaba el presidente sobre la marcha de la campaña de abonados.

Sobre los refuerzos que han llegado (Brian Roberts, Jaime Fernández y Kyle Wiltjer), García insistió en que "son jugadores que queremos para el equipo que queremos. Hemos ido de la mano con el entrenador en lo que él desea, como hemos ido de la mano anteriormente. Sabemos qué tipología de jugador quiere y para eso está la dirección deportiva, para encontrar quién se adapta mejor a esa idea", dijo el mandatario cajista: "Acabamos de fichar a un jugador que es titular en la selección española, Jaime Fernández, con futuro y que es ya una realidad. Es un gran jugador nacional y además fichamos a dos jugadores que vienen del Olympiacos, uno de ellos con importante experiencia NBA. Son grandes jugadores y hay que estar en lo que estamos. Hemos fichado lo que hemos querido fichar, no cuartas o quintas opciones. Eran primeras opciones, lo digo así".

Sobre el jugador que queda para rematar la plantilla, el 4.5 que le dé empaque al juego interior, García dijo que habrá que esperar: "Creo que tenemos que ser pacientes. Somos de los equipos que más hecho está a estas alturas. Me parece que tenemos el equipo muy avanzado y estamos a expensas de sólo un jugador. El tiempo ya sabemos cómo juega. Si sale mañana, bien, pero si sale en 20 o 25 días no hay problemas tampoco. Ningún jugador está por estar en la lista. Se ha hecho un scouting, se han buscado características. Jugador con experiencia, la tipología... Que haya un cruce satisfactorio entre lo que queremos, lo que él está dispuesto a cobrar y nosotros a pagar".

Sobre la Eurocup, Eduardo García dijo que "es un cañón de competición, con muchos equipos buenísimos, estamos entre esos equipos. Alguno nos da como favorito, pero ni mucho menos. Es una competición muy dura y paso a paso. A por todas y con la mayor ilusión. La Euroliga tiene los derechos televisivos y ellos se encargan de la retransmisiones y la parte operativa, eso ha cambiado", recordó, al tiempo que se felicitó por el nombramiento de Antonio Martín como presidente de la ACB: "Ha estado aquí en Málaga y la toma de contacto ha sido perfecta. Era una necesidad por parte de la ACB. Hemos llegado a un acuerdo y un consenso de parte de todos. Va a hacerlo muy bien y va a dar la representación que necesita la ACB".

"Alberto es un jugador de selección española, MVP de una final de Eurocup, pero es un profesional de gran nivel. Es un jugador de primer nivel y ojalá tengamos muchos más jugadores de la cantera", ahondó García sobre el estado de la cantera de Los Guindos: "Depende de ellos, apostamos muy fuerte por la cantera en todos los sentidos. Este año estará Morgan, en el futuro Rosa, jugadores que están en nuestra órbita se desarrollan. Sobre las cesiones de Rosa, Soluade y Romaric, tenemos muchas opciones encima de la mesa y analizamos cuál le viene mejor a los jugadores para su desarrollo. Que estemos satisfechos con todo".

Un tema delicado, la salida del prometedor cadete Rubén Domínguez rumbo a Torrelodones. Hizo mucho daño en el Unicaja por lo que se había invertido en él y por las posibilidades del jugador. "No nos sienta bien, sobre todo porque cada cosa tiene una casuística. Algunos artículos han explicado bien la realidad. No podemos evitarlo, los agentes funcionan desde niños muy jovencitos y hay personas que se confunden. Hacemos un trabajo serio, profesional, dedicamos tiempo y dinero para que el baloncesto sea el deporte principal y un vehículo de formación. Que haya agentes con niños pequeños y padres que se crean agentes no depende de nosotros", aseguró García.

Por último, la Copa que puede venir a Málaga en 2020. "Depende de las autoridades de Málaga, es la realidad. Lo poco que yo podía ayudar para que en 2020 venga la Copa lo hice. Próximamente habrá una reunión entre las tres instituciones y la ACB al más alto nivel", remachó García.