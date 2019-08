Era ya sabido que Alessandro Scariolo continuaría su formación en Estados Unidos tras dejar la cantera del Unicaja. La fórmula de Rubén Guerrero y Francis Alonso de compaginar su evolución en el baloncesto y su carrera académica gusta cada vez más entre los jóvenes de Los Guindos, véase el caso de Gody Dike, que jugará con la Universidad de Loyola Maryland. El hijo del seleccionador español, Sergio Scariolo, ha elegido el Manhattan College Jaspers como destino.

"Extremadamente emocionado de anunciar mi compromiso con Manhattan College para estudiar y jugar baloncesto universitario en la NCAA. No puedo esperar para dar este gran paso hacia mi objetivo final, vamos a por ello", decía el madrileño en sus redes sociales para anunciar su compromiso con la universidad neoyorquina, pocos días después de alzarse con el oro en el Europeo sub 18 en Grecia, formando parte de una de las generaciones más prometedoras del país.

En una entrevista en este periódico, Scariolo ya plasmaba sus ganas de dar el salto a Estados Unidos para "después volver a Europa". "Tengo muchas ganas de ir porque es algo diferente. Puedo compatibilizar los estudios con jugar de manera alta y es algo que creo que es necesario para un deportista de un nivel que tenga la oportunidad de hacerlo y quiera estudiar", explicaba en Málaga Hoy.

No desaprovechaba la oportunidad el ex cajista de agradecer su formación en Los Guindos. "Estoy extremadamente agradecido por estos cinco años increíbles a todos mis entrenadores, compañeros, preparadores físicos, directiva...", escribía en redes Scariolo, que proseguía así: "Me llevo una gran familia de Unicaja, espero volver algún día. Gracias por confiar en mi progresión desde el primer día, nunca os olvidaré. Siempre llevaré al Unicaja en mi corazón. Os deseo todo lo mejor, sois un club único y ha sido un placer formar parte de algo tan grande".