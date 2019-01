Casimiro avala a Boatright

Hay chico nuevo en el Unicaja. Se trata de Ryan Boatright, el último fichaje del club de Los Guindos. El americano, de pasaporte armenio, llega a Málaga para suplir la baja de Alberto Díaz, en el dique seco hasta finales de marzo. Tuvo buenas palabras para él Casimiro. "Tiene buenas piernas, desborde, buen 1x1, tiene experiencia europea", explicaba del de Illinois.

"El mercado te da lo que te da", exponía cuestionado por la diferencia de perfiles entre el malagueño y el estadounidense: "Hacer una fotocopia de Alberto es muy difícil, habría que mirarle el corazón. Da defensa, cada vez más ataque...no se puede meter en el mismo perfil. Creo que puede dar lo mismo. Es el mismo puesto y esperemos que nos pueda ayudar".

El entrenador del Unicaja espera que no toque mucho lo construido hasta ahora, más bien que ayude a seguir hacia arriba. "Viene a sustituir a Alberto, no hay más cambios de roles. La lesión va para bastante tiempo y es uno por otro. No hay cambios de roles, va a ocupar la posición de Alberto para ayudar a Brian Roberts y a Jaime, lo librará de la dirección del equipo para anotar más", remachaba.