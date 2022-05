El Unicaja jugará en Lugo el sábado 14

La última batalla de la fase regular de la ACB 2021/22 ya conoce su hoja de ruta. Los partidos decisivos de la jornada 34, en la que se determinarán definitivamente los equipos clasificados para el play off y las plazas de descenso, se jugarán de manera unificada este próximo sábado 14 de mayo a las 20:45 horas. No está en esa batalla el Unicaja, que no tiene opciones de estar entre los ocho primeros al final de la fase regular. En esa última fecha visitará en Lugo al Río Breogán. Aún no tiene una hora fija porque los de Veljko Mrsic aún pueden jugar las eliminatorias por el título.

Los partidos de la jornada 34 en los cuales los dos equipos que se enfrenten entre sí ya estén clasificados matemáticamente para el play off, no tengan opciones de clasificarse para el playoff, hayan asegurado la permanencia o estén descendidos matemáticamente tras la disputa de la Jornada 32 o la Jornada 33, podrían adelantar su inicio a las 18:00 del mismo sábado 14 de mayo (17:00 insular). Si el Breogán se descuelga el equipo malagueño adelantaría su encuentro.