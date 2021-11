Tabak: "No puede a ser a vida o muerte"

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Zan Tabak , dijo este viernes que el partido de este sábado contra el Unicaja "no puede ser a vida o muerte", ya que, a su juicio, "mentalmente no es bueno", pues el objetivo es "normalizar la situación para que la presión no pese". Los burgaleses alcanzan la décima jornada con ganas de volver a sumar una victoria en ACB, tras haber acumulado cuatro derrotas en sus últimos compromisos ligueros. Una situación que ha llevado al club a mover pieza y fichar durante la semana a Julian Gamble para reforzar su juego interior".

"Es un jugador que tiene herramientas en ataque, que pueda jugar relativamente bien al poste bajo", señaló Tabak , que añadió que "cada vez que hay un cambio en el equipo se produce un efecto de energía positiva". Para este encuentro Tabak no podrá contar con Marc García, que sigue recuperándose de una operación, pero sí viajará Dani Díez, que se perdió el partido contra el Baxi Manresa por un proceso gripal. Además de Gamble, que ha entrado en la convocatoria tras únicamente dos sesiones de entrenamiento, viajará a Málaga con el equipo el jugador argentino del equipo EBA Gonzalo Corbalán.

No estarán en Málaga, además de Marc García, Steve Zack, que se cae de la convocatoria por primera vez, ni tampoco Kristian Kullamae. Para Dani Díez será un partido especial puesto que se enfrentará a un equipo con el que compitió durante cuatro temporadas, en una exitosa etapa en la que conquistó el título de la Eurocup.

El Unicaja destaca principalmente por su poderío exterior que le hace ser el equipo con mejor porcentaje desde la línea de tres puntos, gracias al acierto de Axel Bouteille, Jaime Fernández y Darío Brizuela. "Un equipo que tiene muchísimo talento al ataque especialmente en posiciones exteriores, con mucha creación y muchos puntos", apuntó el croata, que señaló que "la clave del partido será minimizar ese impacto de la línea exterior".