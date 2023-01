Vélez-Málaga lleva a Madrid su ‘Festival de emociones’ con numerosas acciones turísticas

Vélez-Málaga ha realizado este miércoles en el pabellón de Andalucía de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) una presentación multitudinaria del Festival de emociones en el que el municipio de la Axarquía envuelve a sus visitantes y que ha promocionado en la capital de España.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, y el primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia, han sido los encargados de abrir un acto que ha contado también con la participación de Fátima Rodríguez, directora de contratación del Weekend Beach Festival; Pablo González, director del Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar; el presidente de la Agrupación de Cofradías de Vélez-Málaga, Francisco Javier García del Corral y el presidente institucional de HM Hospitales en Andalucía, Jesús Burgos.

"Vélez-Málaga es un destino turístico de referencia en el litoral español. Con una importante oferta familiar, combina el sol y la playa con la cultura, historia, gastronomía y un patrimonio único. El inmejorable clima, la situación geográfica y las excelentes comunicaciones son clave a la hora de elegirnos como una prioridad en las vacaciones de turistas nacionales e internacionales. Finalmente, los festivales de música y cultura aeronáutica abrieron desde hace algunos años ese nuevo frente que nos hace más competitivos en la Costa del Sol", ha resumido el regidor.

Moreno Ferrer ha señalado además que la diversidad “es uno de nuestros mayores valores. Todo lo que busca un turista lo puede encontrar en Vélez-Málaga durante todos los meses del año, y así lo transmite a la perfección nuestro eslógan de este año: Vélez-Málaga y Torre del Mar, Festival de Emociones, que define muy bien las virtudes de nuestro municipio”, ha señalado.

Transformación urbana de Vélez-Málaga

Por otra parte, el acalde ha puesto en valor el “proceso de transformación urbana” que está viviendo el municipio y sus proyectos de futuro: “Empezando por el proyecto de peatonalización, cuyas obras en el Camino de Málaga vienen a dar continuidad a la calle Canalejas y la plaza de Las Carmelitas, que se suman a las ya peatonalizadas plaza de la Axarquía, calle del Mar y calle Princesa”, ha reseñado, además de enfatizar en la “sostenibilidad” como uno de los principios básicos de esta transformación de la ciudad: “A través de los fondos Next Generation, se van a abordar 32 actuaciones de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, además de la rehabilitación del teatro Lope de Vega, con 3,7 millones de inversión, y la reanudación del tranvía”.

Finalmente, el regidor veleño se ha referido a la remodelación del Camino de Torrox como uno de los grandes elementos dinamizadores de los próximos años: “Con una inversión inicial de 2,7 millones, se va a convertir en un lugar estratégico para desarrollar la actividad económica de nuestro municipio, favoreciendo la llegada de grandes inversores. Prueba de ello es la prestigiosa organización HM Hospitales, que construirá desde cero un hospital internacional con 50.000 metros cuadrados de superficie, de gran calidad y última generación, que ampliará los servicios y la asistencia sanitaria, algo necesario dado el crecimiento demográfico del municipio en los últimos años”, ha concluido.

Festivales Air Show y el Weekend Beach

El primer teniente de alcalde del municipio y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia, ha informado por su parte que “Vélez-Málaga propone a sus visitantes su amplio patrimonio histórico, gastronómico, inmejorable clima, playas tematizadas, deportes y los diversos festivales que sellan ese compromiso firme con el ocio y la familia, el Air Show y el Weekend Beach”.

El edil ha destacado “otro de los aspectos culturales y tradicionales de nuestro municipio, la Semana Santa de Vélez-Málaga, la procesión de la Virgen del Carmen, patrona de Torre del Mar como fiesta de interés turístico de Andalucía; y las Cruces de Mayo, Fiestas de Interés Turístico Provincial. El objetivo de esta campaña y de nuestra presencia en Fitur es el de seguir rompiendo la estacionalidad y atraer no sólo turistas a la zona, sino hacer de ella un destino esencial para trabajadores de otros países que se sienten atraídos por nuestro clima y situación geográfica, fijando aquí su punto de teletrabajo”.

La directora de contratación del Weekend Beach Festival, Fátima Rodríguez, por su parte, ha dado a conocer otro avance del cartel de la cita 2023 de este gran festival musical. En esta ocasión y a los artistas ya previstos desde hace unas semanas, se suman Dellafuente, La Casa Azul, Marc Seguí, Morgan, MR. Kilombo, Narco, Tu otra bonita, Anier, Elena Salguero, Volante de la Puebla, We are not Dj’s, Adiel, Carl Craig, Detlef & Francisco Allende & Latmun, Fatima Hajji, Nic Fanciulli, Xenia y DJ Emm.

A estos artistas hay que sumarles los que ya conocíamos, encabezando Maluma, Fangoria, Sidecars, Mala Rodríguez, Kiko Veneno, Dani Fernández, Chef’special, Delaossa.

Pablo González, director del Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar informaba por su parte de la edición 2023 de esta “importante cita para la cultura aeronáutica española. Septiembre volverá a ser el mes elegido para esta gran cita”, logrando así como en ediciones anteriores el hecho de poder alargar la temporada alta en nuestro municipio.