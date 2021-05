Música de cine en el Soho, teatro gratis para las familias y mucho más para disfrutar del fin de semana en Málaga

Las propuestas culturales y de ocio en Málaga continúan durante este fin de semana que abarca desde este viernes 7 de mayo al domingo 9.

Aunque ya no estamos perimetrados en la provincia, sí que se siguen cerrando municipios y suspendiendo la actividad no esencial en aquellos con una alta tasa de incidencia de Covid. Esta semana está prohibido entrar o salir de Alfarnatejo, Almáchar, Cuevas del Becerro, Periana, Sierra de Yeguas, Villanueva de Tapia y Yunquera, mientras que Alfarnate, además de este confinamiento, deberá continuar con los bares y comercios no esenciales cerrados.

Pero en el resto de la provincia las opciones continúan y estas son algunas de las actividades programadas para estos días.

Disfruten de todas las citas que nos están esperando, el que quiera, que no es obligatorio, siempre respetando todas las medidas antiCovid, y pendientes de la tasa de contagios.

'Notas de cine' en el Teatro del Soho

El Teatro del Soho Caixabank (C/ Córdoba) acoge este viernes (19:30), sábado (19:30) y domingo (12:30) tres nuevas actuaciones de la Sinfónica Pop del Soho.

Bajo la batuta del maestro Arturo Díez Boscovich, interpretará Notas de cine en un selecto repertorio basado en las bandas sonoras de grandes obras maestras de John Williams, Max Steiner, Alan Menken, Vangelis o Nino Rota, entre otras. Además, contará con la colaboración especial del armonicista Antonio Serrano.

Entradas, desde 25 euros, a la venta a través de la web de El Corte Inglés.

Teatro para las familias gratis en los barrios

El teatro infantil gratis regresó a los barrios de Málaga la pasada semana y seguirá durante todos los fines de semana del mes de mayo. La entrada a las funciones es libre y gratuita hasta completar aforo.

Para este sábado 8 de mayo (12.30) el Boulevar José Iturbi en Bailén-Miraflores acoge La Panda Pirata, de Petit Teatro.

Y el domingo 9 de mayo (12:30) el escenario será el Parque Virgen de las Cañas (Puerto de la Torre), con Los viajes de Julio Verne, de Acuario Teatro.

'Blanco Weiss', en el Teatro Echegaray

Factoría Echegaray (Teatro Echegaray) recrea en su nueva producción la accidentada vida y la prematura muerte de Rosario Weiss Zorrilla, una pintora consciente de que su género le impidió el pleno desarrollo de su carrera artística, en la que fue maestra de dibujo de la reina Isabel II y de su hermana, la infanta Luisa Fernanda.

En Blanco Weiss, la obra de Herminia Luque que se estrenó el pasado 4 de mayo, Toñi Martín dirige a Anaïs Bleda, Irene Márquez y Manuel Pró en un juego de claroscuros con sombras, proyecciones y otros elementos.

Las funciones estás programadas para este viernes, sábado y domingo, a las 19:00. Entradas, desde 15 euros, a la venta desde la web del Teatro Cervantes o en las taquillas.

Bacanal', en el Hotel AC Málaga Palacio

La compañía La Líquida regresa al Hotel AC Málaga Palacio con Bacanal. Una propuesta de teatro con música en directo y gastronomía

El menú está compuesto de un entrante de dos taquitos de queso con uvas, un plato principal de carrillada confitada con vino dulce de Cómpeta y miel de flor de romero y postre de peras italianas glaseadas con vino Marsala siciliano. Icluye agua, pan y vino.

Las funciones serán todos los viernes y sábado y domingos (19:00) hasta el 23 de mayo a un precio único de 20 euros.

Entradas a la venta a través de Unientradas.

Teatro para la familia en el Cánovas

El Teatro Cánovas (Plaza de El Ejido, 5) acoge este fin de semana Orfeo y Eurídice, de la compañía La Canica Teatro, Premio 'Mejor propuesta de un clásico en FETÉN 2020'. A partir de 5 años.

Las funciones están programadas para este sábado y domingo, 8 y 9 de mayo, a las 18:30 y a las 12:00, respectivamente.

Entradas (8 euros) a la venta a través del Teatro Cánovas.

Música en La Cochera Cabaret

Cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad entre los espectadores, La Cochera Cabaret (Av. de los Guindos, 19) sigue con su programación. Para este fin de semana estas son las propuestas:

El viernes 7 de mayo (20:00), el fin de semana comienza con el concierto de Mr.Kilombo , el proyecto personal de Miki Ramírez. Entradas: desde 13 euros.

, el proyecto personal de Miki Ramírez. Entradas: desde 13 euros. El sábado 8 de mayo (12:00) la música continúa con el concierto flamenco de Ábrego , cuarteto formado por flauta, saxofón, guitarra y percusión. Entradas: desde 12 euros.

, cuarteto formado por flauta, saxofón, guitarra y percusión. Entradas: desde 12 euros. El mismo sábado, unas horas más tarde (20:00) tomará el relevo Rupatrupa A solas , una pequeña ruta con la que Roberto recorre algunas ciudades de la península a solas con su guitarra, y con la que repite sobre el mismo escenario este domingo 9 de mayo (16:00). Entradas: desde 15 euros.

, una pequeña ruta con la que Roberto recorre algunas ciudades de la península a solas con su guitarra, y con la que repite sobre el mismo escenario este domingo 9 de mayo (16:00). Entradas: desde 15 euros. El domingo 9 de mayo (12:30) cierra la programación musical del fin de semana Melifluo, el dúo formado por los hermanos de Baeza, Juanca y Gómez. Entradas: desde 15 euros.

Entradas a la venta a través de la web de La Cochera Cabaret, donde también puedes consultar la programación completa

Talleres para niños en La Casa Natal de Picasso

El Museo Casa Natal Picasso (Plaza de la Merced) sigue con sus talleres Picasso en familia.

Este sábado y domingo (8 y 9 de mayo, a las 11:00) será con el taller Escenarios de papel. Con la creación de un libro interactivo que contará una historia y que a la vez puede ser escenario de imaginación.

Actividad gratuita para todos los sábados y domingo. Destinado a familias con niños de entre 3 y 12 años. Aforo limitado. Inscripciones en mediacion.mcnpicasso@malaga.eu .

Teatro en la Sala Joaquín Eléjar

La Sala Joaquín Eléjar (San Juan Bosco, 79, Málaga) acoge este sábado y domingo, 8 y 9 de mayo (19:00), la obra del actor malagueño Antonio Zafra Oye, escucha. Un espectáculo con humor y rigor para sensibilizar a los oyentes sobre la vida de las personas sordas. Con testimonios de profesionales que trabajan con personas sordas y de otras personas sordas.

Las localidades (desde 10 euros) están a la venta a través de mientrada.net

Rutas guiadas por Málaga con Cultopía

El colectivo de Cultopía continúa con sus rutas guiadas por Málaga y lo hace adaptándose a todos los protocolos y exigencias sanitarias.

Más información y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692 71 76 12 (también por WhatsApp).

Para este fin de semana estas son las que han preparado:

Sábado 8 de mayo (11:00): Ruta La transformación del SOHO Málaga, un viaje del siglo XIX al XXI . Un recorrido para conocer esta zona desde los orígenes del barrio como Ensanche Heredia durante el siglo XIX hasta la transformación reciente que ha experimentado como SOHO Málaga regenerando este espacio mediante el arte urbano. Precio: 8 euros.

. Un recorrido para conocer esta zona desde los orígenes del barrio como Ensanche Heredia durante el siglo XIX hasta la transformación reciente que ha experimentado como SOHO Málaga regenerando este espacio mediante el arte urbano. Precio: 8 euros. Sábado 8 de mayo (18:00): Ruta Inquisición, brujería y prostitución en la Málaga de la Edad Moderna . Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la Edad Moderna, una época donde se regulaban las mancebías, la prostitución estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición trataba de mantenerlos a raya. Precio: 8 euros.

. Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la Edad Moderna, una época donde se regulaban las mancebías, la prostitución estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición trataba de mantenerlos a raya. Precio: 8 euros. Domingo 9 de mayo (11:00): Ruta Las villas y hotelitos del Limonar . El Limonar es uno de los barrios más bonitos de Málaga, sobre todo desde que a finales del siglo XIX se convirtiera en el barrio burgués por excelencia. Precio: 8 euros.

. El Limonar es uno de los barrios más bonitos de Málaga, sobre todo desde que a finales del siglo XIX se convirtiera en el barrio burgués por excelencia. Precio: 8 euros. Domingo 9 de mayo (11:00): Visita guiada a las Peñas de Cabrera de Casabermeja . Las Peñas de Cabrera de Casabermeja son el conjunto de arte prehistórico al aire libre más relevante de Andalucía y uno de los más importantes por sus manifestaciones de arte esquemático. Precio: 10 euros.

Domingo 9 de mayo (17:00): Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción. Gracias a su clima, Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que existen en Europa. Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia (marqueses de la Casa Loring), este jardín de estilo paisajista inglés, con más de cincuenta mil plantas de dos mil especies diferentes, sorprenderá en cada recodo del camino descubriéndonos las historias que aguarda. Precio: 8 euros.

Consulta las próximas rutas en la página web de Cultopía

Visitas guiadas al Jardín Botánico

Durante los fines de semana de mayo, el Jardín Botánico Histórico La Concepción continúa con visitas guiadas especiales, diurnas y nocturnas.

Tienen un precio de 7,50 euros por persona (entrada incluida). Las plazas son limitadas, por lo que se requiere reservar previamente en el teléfono 951 92 61 80 o el 647 58 54 57.

Están programadas para los viernes a las 21:00, los sábados a las 12:30 y 18:00 y domingos a las 12:30 y a las 16:00.

El recorrido será por el jardín histórico, haciendo parada especial en la Casa Palacio y la exposición fotográfica La Concepción en el siglo XIX, con imágenes antiguas del legado Silvela y del archivo documental del Ayuntamiento de Málaga.

Cine en la Filmoteca del Albéniz

El Cine Albéniz (C/ Alcazabilla) da por finalizados este fin de semana, dentro de su Filmoteca, los dos ciclos dedicados a dos figuras capitales de la historia del cine: John Cassavetes y John Ford.

El ciclo dedicado a Cassavetes cierra con Noche de estreno (este sábado 8 de mayo, a las 11:30).

En cuanto al ciclo consagrado a John Ford, los espectadores podrán ver La taberna del irlandés (este domingo 9 de mayo, a las 12:00).

Entradas: 4,5 euros (4 para socios del Club Albéniz). Disponibles en las taquillas del Cine Albéniz, Teatro Cervantes y a través de la plataforma www.unientradas.es.

La fiesta del chivo en el Teatro Cervantes

Juan Echanove llega este domingo (19:00) al Teatro Cervantes (C/ Ramos Marín, 1) con La fiesta del chivo, adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa dirigida por Carlos Saura en la que encarna al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Quedan muy pocas entradas disponibles (desde 22 euros), a la venta a través de la web del Teatro Cervantes.

Taller El Mundo de las Abejas en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico Histórico La Concepción organiza en el mes de mayo actividades familiares en conmemoración del Día Mundial de las Abejas. Serán dos jornadas con el taller 'El Mundo de las Abejas'.

La primera es este domingo 9 de mayo (11:30, duración de unas dos horas) y la siguiente el 23 de mayo.

Adultos y pequeños conocerán los materiales que utilizan los apicultores (colmenas, utensilios y trajes), la biología de las abejas y su importancia en el medio ambiente, y realizarán una cata de mieles artesanales. Todo ellos de la mano de apicultores profesionales de la empresa Bee Garden.

Además las familias conocerán el Jardín Botánico en una amena ruta guiada.

Precio: 7,50 euros por persona, (menores de 3 años gratis). Reservas en: 951 92 61 80 o el 647 58 54 57.