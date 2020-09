La OFM inaugura temporada en el Cervantes, tango en el Echegaray y la danza de Nieves Rosales en La Cochera: evitar la alerta roja de la cultura

Numerosas son las manifestaciones que han recorrido la geografía de nuestros país para reclamar más ayudas para el sector cultural que, con la pandemia, se ha visto relegado a un vigesimosegundo plano.

Son numerosas las consecuencias de la crisis de la covid, pero el torpedo en la línea de flotación de la Cultura viene empujado de manera constante por la inercia basada en la dejadez absoluta con la que se trata esta industria.

Puede parecer todo esto muy exagerado, pero este sector viene acarreando problemas desde hace décadas, cuando no desde siempre, y si bien está claro que quizá necesita otro enfoque su empuje, también alguien tiene que hacer algo: nosotros, los espectadores, lectores, aficionados...

Es decir, para empezar, las personas que disfrutan de la cultura, todo aquel que quiera que le hagan sentir algo por dentro de vez en cuando.

Es por ello que, para que los pocos elementos que hacen de nuestro mundo un lugar mucho mejor no se vayan a la porra, los implicados debemos también ayudar: acudiendo a aquellos eventos culturales que se organizan con mucho esfuerzo en estos tiempos.

Entre todos podemos evitar la Alerta Roja de la Cultura.

La recompensa: ¿acaso no está clara? Vivir. Vivir. Vivir.

La OFM comienza la temporada en el Cervantes

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) inicia su programación de la temporada 2020-2021 en Teatro Cervantes y este viernes 18 de septiembre (20:00) repite el programa de este pasado jueves con el concierto de inauguración. Bajo la batuta de José María Moreno sonará Concierto para piano y orquesta en sol mayor, M. Ravel, y Sinfonía fantástica en do mayor, H 48 (Op.14a), ‘Episodio de la vida de un artista’, H. Berlioz.

Entradas a la venta a través del Teatro Cervantes desde 9 euros.

Julia Martín en el Ciclo Terral

La cantante, compositora y actriz malagueña Julia Martín llega al Teatro Cervantes este sábado 19 de septiembre (20:00) dentro del ciclo de música Terral, con su Loop trip, concierto en el que repasará su primer álbum y avanzará nuevos temas.

También dentro del mismo ciclo este domingo 20 de septiembre (19:00) sube al escenario el espectáculo de teatro musical Un manojo de zarzuela, con el barítono Antonio Torres y la soprano Lucía Millán.

Las entradas están a la venta a 12 euros.

Tango en el Teatro Echegaray

El tango se apodera del Teatro Echegaray durante este fin de semana. Este viernes 18 de septiembre (20:00), con Todo el tango, un abanico completo de los grandes compositores y estilos del tango; desde Gardel a Piazzolla pasando por Aníbal Troilo y otros compositores de la época de oro del género.

Y este sábado 19 septiembre (20:00) con El tango y el amor, con un repertorio de versiones únicas, con apoyo audiovisual, de temas de Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Anselmo Alfredo Aieta, Carlos Gardel y Alfredo Le Per.

Entradas a la venta desde 15 euros.

Humor y danza en La Cochera Cabaret

Tras el parón en agosto y de nuevo cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad entre los espectadores, como ya hicieran durante el desconfinamiento, La Cochera Cabaret retoma con ilusión su programación.

Para este fin de semana hay programado:

Este viernes 18 de septiembre, doble función de humor con Tomás García y su 50x50 (21:00 y 23:00). Entradas: desde 12 euros.

y su (21:00 y 23:00). Entradas: desde 12 euros. El sábado 19 de septiembre, la vertiente cómica continúa con el show de Rubén García The Plan (20:30). Entradas: desde 12 euros.

(20:30). Entradas: desde 12 euros. Y el domingo 20 de septiembre, teatro para la familia por la mañana (12:00) con Ni pitos ni flautas (entradas a 8 euros) y por la tarde (19:00) será el turno de la danza de Nieves Rosales junto con Raúl Durán en La ceremonia de la despedida (entradas desde 10 euros).

Entradas a la venta a través de la web de La Cochera Cabaret, donde también puedes consultar la programación completa.

Música y humor en la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre

La música sigue en septiembre en la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre con el el ciclo Mujeres Concertadas, que subirá sobre el escenario este sábado 19 (desde las 20:00) a los grupos Four Women Quartet y Suzette & More. Entradas en www.mientrada.net y El Portón a un precio de 5 euros. Four Women Quartet estaba previsto para este viernes, pero por la alerta amarilla por lluvias ha sido aplazado para un día después.

El humor de Martita de Graná llega en doble sesión a la Finca el domingo 20 de septiembre (20:00 y 22:30), pero en este caso todas la entradas están agotadas.

Teatro en Sala Joaquín Eléjar

El teatro también regresa a la Sala Joaquín Eléjar (San Juan Bosco, 79, Málaga).

Este sábado 19 de septiembre (20:00): La comedia De mutuo desacuerdo , de Calíope Teatro. Entradas: desde 8 euros.

, de Calíope Teatro. Entradas: desde 8 euros. Este domingo 20 de septiembre (12:00 y 13:00): Teatro familiar con La princesa Aldara y la corte del rey Alvar. Entradas: desde 5 euros.

Las localidades están a la venta a través de mientrada.net

Pata Teatro y su 'Lázaro de Tormes'

La Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural María Victoria Atencia, la Biblioteca Cánovas y el Centro Cultural de la Generación del 27, ofrece más de un centenar de actividades hasta final de año como refuerzo vital del sector en la provincia.

Para este fin de semana están programadas en el Centro Cultural María Victoria Atencia:

Este viernes 18 de septiembre (21:00), ¡AY! ¡YA! , de la compañía Macarena Recuerda Shepherd.

, de la compañía Macarena Recuerda Shepherd. El sábado 19 de septiembre (21:00), Lázaro de Tormes de Pata Teatro.

La entrada es gratuita, previa reserva en mientrada.net.

Rutas guiadas por Málaga con Cultopía

El colectivo de Cultopía continúa con sus rutas guiadas por Málaga y lo hace adaptándose a todos los protocolos y exigencias sanitarias.

Más información y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692 71 76 12 (también por WhatsApp).

Para este fin de semana estas son las que han preparado:

Viernes 18 de septiembre (20:00): Ruta nocturna Málaga al anochecer . Un agradable paseo por el casco histórico de Málaga mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los rincones y monumentos más emblemáticos para terminar en un mirador espectacular. Precio: 8 euros.

Sábado 19 de septiembre (10:00 y 12:00): Ruta La arquitectura de la Catedral desde sus cubiertas . Para profundizar en la arquitectura de la Catedral de Málaga y conocer el proyecto inicial gracias a las maquetas del Museo de Málaga y comprobar lo que finalmente se hizo subiendo a las cubiertas para ver sus bóvedas de cerca, y disfrutar de sus vistas. Precio: 12 euros entrada incluida.

Domingo 20 de septiembre (18:00): Visita guiada panorámica al Castillo de Gibralfaro. Dominando la ciudad desde el punto más alto, el Castillo de Gibralfaro ofrece las mejores vistas panorámicas de toda la ciudad de Málaga y su puerto. Una visita guiada para conocer una fortificación fundamental en la historia de la urbe y disfrutar de unas vistas maravillosas de todos los barrios de Málaga, de sus monumentos más destacados y del puerto al que siempre ha estado ligado su devenir una ciudad portuaria como Málaga. Precio: 8 euros.

Consulta las próximas rutas en la página web de Cultopía.