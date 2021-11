Rocío Ramos-Paúl (Super Nanny): “Hay que escuchar a los niños antes de intentar resolver sus problemas”

Rocío Ramos-Paúl, más conocida por todos como Super Nanny, tiene una larga experiencia escuchando a los niños como psicóloga infantil. Es por eso que, aprovechando el Día de la Infancia, viene al Museo del Automóvil para dar una ponencia con la que acercarnos más a los pequeños de la casa.

Se dio a conocer en un programa de televisión que empezó hace 15 años, ¿cómo ha cambiado la psicología infantil desde entonces?

La base no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es que ahora hay mucho más interés en la salud mental, sobre todo después del Covid. Pero ya antes de la pandemia yo creo que incluso había mucho más interés. Los padres estaban motivados en saber acerca de los hijos, qué les pasa, qué desarrollo tienen, cómo pueden favorecerlo... Eso ha hecho que de alguna manera cobremos más protagonismo los profesionales de la salud mental.

"Los padres tienen menos problema en decir que llevan al niño al psicólogo que contar que van ellos”

¿Se ha desestigmatizado la figura del psicólogo?

El psicólogo infantil estaba desestigmatizado desde hace mucho tiempo. Para los padres traer a los niños al psicólogo era más fácil de contar que decir “yo voy al psicólogo”. En el caso de los adultos, no es igual en todos los sitios. Vamos avanzando, pero es un proceso que va despacito.

La salud mental comienza a ser portada en grandes periódicos y a tener presencia en el debate público.

A mí me encanta que se hable de salud mental, que la gente diga que ha sufrido ansiedad. Yo misma, en picos de estrés, me tengo que manejar la ansiedad. Es importante decirlo en alto, porque es el primer paso para que alguien te eche un cable.

¿Qué diría a los padres con algo de reticencia a llevar a los niños al psicólogo?

Yo digo siempre lo mismo, que en la medida que te encuentres con una dificultad que no sepas resolver acude a un profesional que te dote de estrategias para resolverlas. En general, los padres primero intentan resolver y cuando ven que no pueden acuden al psicólogo.

¿Habría que escuchar más a los niños, se les presta la suficiente atención?

Estamos muy pendientes de los niños, eso es verdad. Pero, creo que vamos más a intentar resolver que a escuchar lo que les pasa. A lo mejor, nos falta preguntar y escucharles. Me pasa cuando hay algo muy ‘gordo’, como el volcán; los padres me preguntan: ¿qué le digo? Y por qué no le preguntas qué sabe, por qué no escuchas qué ha generado él de esta historia y, sobre eso, ya podemos cambiar miedos, ansiedades, relatos...

"Hay que aprovechar la tecnología y complementarla con lo analógico para desarrollar la atención”

¿Intentamos poner la tirita antes de saber dónde está la herida?

El mundo en general está así ahora, creo: me pasa algo, resuelvo, me pasa algo resuelvo. Párate y escucha, porque no hay una única solución, puede haber diez.

Hay psicólogos que hablan ya de la capacidad de atención como elemento diferencial en el futuro por encima de la inteligencia debido al híper estímulo de las pantallas, ¿qué le parece?

A mí no me gusta asustar. Estamos encontrando más problemas que antes con la concentración y la atención y es verdad que mucho tiene que ver esta híper estimulación de las pantallas. Hay que valorar muchas cosas, como por ejemplo qué control tienen los padres o cómo ayudan a trabajar complementariamente la atención y la concentración en los más pequeñitos. Aunque vamos a tener una dificultad de atención, los seres humanos nos vamos adaptando. Yo me cuestionaría más qué puedo hacer yo en casa para que desarrolle la atención y la concentración.

¿Podría darnos algunos consejos en este sentido?

Para trabajar la atención una de las claves fundamentales es empezar y acabar una tarea. La tarea puede ser un juego que no sea de pantalla. Es importante que empiecen y terminen las tareas. Los niños cuando van al colegio ya están sentados y atendiendo, ahí se trabaja la atención y la concentración también.

¿Favorecería el analógico sobre lo digital siempre que sea posible?

Hay que aprender a compatibilizar los dos. En su tiempo de ocio tienen que aparecer las nuevas tecnologías, pero no debe ser lo único que aparezca y no debe estar asociado sólo al ocio. Puede ser una gran tarea para los padres utilizar lo digital como una herramienta útil.

¿Y en todo esto dónde queda el deporte?

Es fundamental, sobre todo a la hora de socializar. También es verdad que el sistema de comunicación ahora, y hablo de los más mayores, es Instagram. No puedes demonizar las actitudes que hace el grupo, porque al final uno se asocia al grupo. Es compatible la tecnología con otro tipo de socialización.

¿Hay que aprender a utilizar la tecnología antes de dársela a los niños?

A los 14 años los niños te dan mil vueltas y no hay filtro que no sean capaces de saltarse. No hay que poner el filtro en lo que ven, sino en cómo yo los educo. Por ejemplo, el porno. ¿Cuánta gente se ha sentado con sus hijos y le han dicho: el porno que tú ves no es la realidad del sexo y eso no es lo que tienes que buscar?

¿Habría que educar más que cerrar las puertas?

En general, si en casa le has educado en valores no es que el niño vaya a ser impermeable, pero tiene más herramientas a la hora de gestionar esos estímulos.