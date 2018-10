Tiburcio Arnaiz, beato jesuita

La eucaristía continuó desde ese instante su ritmo habitual. Combinada con los rezos en latín y con la participación de fieles laicos en el ofertorio y en las peticiones, la consagración se transformó en uno de los momentos más respetados en el templo y fuera de él. La gran cantidad de fieles que participaron en la comunión llevó a un extenso repertorio de cantos iniciados con Cantemos al amor de los amores y seguido por Me eligió tu amor , Anima Christi y Cor Iesu . Salvando a quienes se arrodillaron para reflexionar a recibir a Cristo, muchas de las miradas se centraban en la reproducción de la pintura que Raúl Berzosa ha realizado para la ocasión.

El cardenal Angelo Becciu dedicó su homilía a reconocer que el amor es el motor que debe mover a los cristianos. Todas las acciones planteadas a los fieles sirven como reflejo de Cristo siempre que se hagan por amor, como ya hiciese el actual beato: "presentar a Tiburcio Arnaiz Muñoz, hoy, a la Iglesia, significa reafirmar la santidad sacerdotal, pero sobre todo supone dar a conocer a un ministro de Dios que hizo de su existencia un camino constante, luminoso y heroico de total entrega a Dios y a los hermanos, especialmente los más débiles. Él se sentía corresponsable de los males espirituales y morales, así como de las heridas sociales de su tiempo y era consciente que no podía salvarse sin salvar a los otros".

Sólo la solemnidad del Gloria consiguió devolver a los fieles hasta la celebración de la eucaristía. Asamblea y celebrantes pusieron voz a sus antífonas y dirigieron la vista hacia las lecturas del día. El profeta Isaías reveló el destino del cristiano en una especie de paralelismo con la vida de Tiburcio Arnaiz en la dedicación a los pobres y necesitados. El Salmo, una fórmula para alabar a Dios, y la segunda lectura, con San Pablo y los Efesios, el recordatorio de la alianza que el hombre hizo con el Padre para anunciar la Buena Nueva. Con el Evangelio en los textos de Lucas, Jesucristo recordó a sus discípulos que "cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir".

Las emociones contenidas se dispararon y los últimos nervios quedaron en cuarentena. Málaga acababa de poner nombre al panorama de la Iglesia mundial y, mientras el gigantesco tapiz con el rostro del beato jesuita aparecía sobre el tabernáculo catedralicio, los aplausos no quisieron cesar. Ni la interpretación del Aleluya, lodate il Signore de Marco Frisina detuvo la emoción en sus primeros compases, cargando de música celestial un detallado recuerdo grabado en la retina de los asistentes.

Dentro del primer templo de la ciudad todo estaba ya en su sitio. El amplio dispositivo necesitaba que todo funcionase como una maquinaria perfecta, donde cada persona estuviese en su sitio. Público, sacerdotes, acólitos, autoridades, músicos… debían trazar la sintonía perfecta para que ningún detalle fallase. Como en las últimas grandes celebraciones vividas en la Catedral, los nervios no cesaron cuando la procesión de casi 200 religiosos llegó al interior del templo y la eucaristía comenzó. "Esto es algo que sólo vamos a vivir una vez en nuestra vida", señalaba una devota del padre Arnaiz a la que su madre llevaba de pequeña a visitar la tumba del jesuita. Entre su bolsa de recuerdos, hecha ex profeso por la organización rebuscó hasta encontrar un folleto con el rostro del sacerdote. "Es parte de mi historia", recordó a su compañero de camino.

Testimonios de fe

Andrés Velasco, uno de los 300 voluntarios asistentes a la beatificación, calificaba como magnífica experiencia la vivida en el acto: "En principio asistía sin conocer especialmente al padre Arnaiz pero los testimonios de las personas asistentes de distintos pueblos y ciudades del mundo han servido para hacerme una mejor idea de cómo era y lo que supone. En los momentos de canto me he emocionado especialmente por todo lo vivido en la Catedral. Por su parte, Rosa de la Rubia, también voluntaria, relata una anécdota escuchada durante la beatificación: "la hija de una mujer natural de Álora nos ha explicado que su madre se encomendó en confesión al padre Arnaiz para evitar casarse con quien no quería. El jesuita le avisó que en la puerta del Sagrado Corazón había un hombre esperando tras pasar por el confesionario, y que gracias al religioso conoció ella al hombre de su vida".