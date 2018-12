La guía de belenes del Ayuntamiento de Málaga se podrá consultar por internet

La guía de belenes realizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Fiestas para esta Navidad –que recoge un total de 61 misterios– podrá consultarse a través de la página web municipal y de su geoportal. Se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada nacimiento.

Aparecen de diferentes entidades y colectivos desde cofradías de Semana Santa hasta asociaciones de padres y madres de alumnos.

10.000 folletos Se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada nacimiento

La guía ha sido presentada este martes por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto al director del Centro Municipal de Informática, David Bueno. En la dirección belenes.malaga.eu aparece un plano de la ciudad con un símbolo del nacimiento y, al pinchar en él, se muestra la dirección exacta, la entidad organizadora y el horario.

Si se hace con el móvil puede señalar la dirección en la que se encuentra el usuario, marcándose los más cercanos. Al no ser una aplicación no tiene que instalarse, por lo que no ocupa espacio en la memoria del terminal.

La guía impresa incluye los horarios en los que pueden visitarse los distintos nacimientos. El Área de Fiestas ha editado 10.000 folletos que serán repartidos en diferentes oficinas de turismo de la ciudad, hoteles, juntas de distrito, etc.

La guía de belenes recoge los misterios que diferentes instituciones y colectivos malagueños: distritos, iglesias, asociaciones de vecinos, de mayores, peñas o cofradías han preparado para estas fechas.